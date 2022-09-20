Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Lauder’i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD temasları kapsamında Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Lauder’i kabul etti
Politika 20.09.2022, 01:18
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD temasları kapsamında Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Lauder’i kabul etti
Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle ABD’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi’nde temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile bir araya gelmesinin ardından Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Lauder’i kabul etti.
Sayfalar Tümü