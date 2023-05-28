Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Dünya tarihinde yüzde 90’a varan katılımda başka bir ülke yok”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyunu Üsküdar’daki Saffet Çebi Ortaokulu’nda kullandı. Erdoğan, “Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk defa şahit olduğumuz bir vaka bu, dünya tarihinde yüzde 90’a varan katılımda başka bir ülke yok” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oylarını kullanmak için Üsküdar Kısıklı’daki konutlarından saat 12.00’da Saffet Çebi Ortaokulu’na geldi. Okul bahçesini dolduran vatandaşların sevgi gösterilerinde bulundu. Erdoğan’ı okula girişinde Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile "3279" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek, sandık görevlileriyle tek tek tokalaştı. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, gerekli kontrolün yapılması için kimliklerini sandık görevlilerine verdi. Emine Erdoğan’ın oy zarfını sandığa atmasının ardından Erdoğan kabine geçerek oyunu kullandı ve zarfı sandığa attı. Öte yandan, Saffet Çebi Ortaokulu’nda 380 seçmen oy kullanacak.

“Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk defa şahit olduğumuz bir vaka”

Oy zarfını attıktan sonra gazetecilere konuşan Erdoğan, “Öncelikle Türk demokrasi hayatımızın ilk defa iki turlu bir seçime şahit oluyoruz. Birinci tur malum 14 Mayıs’ta gerçekleşmişti ikinci turda 28 Mayıs’ta kullanmış oluyoruz. Sadece iki aday söz konusu ve bu iki adaya halkımız oylarını vereceği içinde çok seri bir şekilde bugün ki oylama bitecektir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk defa şahit olduğumuz bir vaka bu dünya tarihinde yüzde 90’a varan katılımda başka bir ülke yok. Ülkemiz milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz” dedi.