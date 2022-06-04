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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Dün NATO Genel Sekreteri ile de konuştum. Şunu tüm dünyanın bilmesi lazım. NATO bir terör güvenliği sağlayacak teşkilat değildir. Şu anda İsveç de Finlandiya da terör örgütleri cirit atarken, Türkiye aleyhine bu kampanyalar yürütül

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Dün NATO Genel Sekreteri ile de konuştum. Şunu tüm dünyanın bilmesi lazım. NATO bir terör güvenliği sağlayacak teşkilat değildir. Şu anda İsveç de Finlandiya da terör örgütleri cirit atarken, Türkiye aleyhine bu kampanyalar yürütülürken, Yunanistan 9 ABD üssünün kurulmasına müsaade ederken kimse bizden aynı yanlışa düşmemizi beklemesin”

Politika 04.06.2022, 12:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Dün NATO Genel Sekreteri ile de konuştum. Şunu tüm dünyanın bilmesi lazım. NATO bir terör güvenliği sağlayacak teşkilat değildir. Şu anda İsveç de Finlandiya da terör örgütleri cirit atarken, Türkiye aleyhine bu kampanyalar yürütül

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Dün NATO Genel Sekreteri ile de konuştum. Şunu tüm dünyanın bilmesi lazım. NATO bir terör güvenliği sağlayacak teşkilat değildir. Şu anda İsveç de Finlandiya da terör örgütleri cirit atarken, Türkiye aleyhine bu kampanyalar yürütülürken, Yunanistan 9 ABD üssünün kurulmasına müsaade ederken kimse bizden aynı yanlışa düşmemizi beklemesin”

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