Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai EXPO 2020 "Türkiye Ulusal Günü" etkinliklerine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dubai EXPO 2020" Türkiye Ulusal Günü" etkinliklerinde yaptığı konuşmada, "Bir Arap ülkesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ilk dünya fuarı olan Dubai EXPO’yu yeni bir geleceği hep beraber kurmak için bir çağrı olarak değerlendiriyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai Emirliği’ne gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, dünya fuarı "Dubai EXPO 2020"de Türkiye Ulusal Günü" etkinliklerine katıldı. Fuarda beraberindeki heyetle birlikte fotoğraf çektiren Erdoğan, burada Şeref Defteri’ni imzaladı. Daha sonra pavilyonların bulunduğu alana geçen Erdoğan, Türk bayrağı açan vatandaşlar ve ziyaretçiler tarafından coşkuyla karşılandı. Bayrakların göndere çekildiği etkinlik alanında iki ülkenin marşları okundu. Daha sonra kürsüde ziyaretçilere hitap eden Erdoğan, “Daha aydınlık bir gelecek üzerine hep birlikte düşünmeli buna ulaşmak için beraberce hareket etmeli müşterek, ortak paydalarda birleşmeliyiz. Çevre ve sağlık başta olmak üzere dünyanın karşılaştığı felaketler ve yeni meydan okumalar bizleri hep birlikte çözüm aramaya yönlendiriyor. Tarımdan, enerjiye, çevreden, ekonomiye her alanda sürdürülebilirliği yakalamak ise öncelikli amaç olarak ortaya çıkıyor. Çünkü biz çevreyi yani tabiatı Allah’ın eseri ve emaneti olarak görüyoruz. Tüm insanların ortak hayat alanı olan çevreyi korumanın bir lütuf değil bir yükümlülük olduğuna inanıyoruz. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışımız çevrenin korunmasını da içeren geniş bir tasavvuru ifade ediyor. Çevre politikalarımızı kalkınma politikalarımızı işte bu anlayışla ortaya koymanın çabası içerisindeyiz” dedi.

“Dünyada orman varlığını artıran nadir ülkeler arasındayız”

Eşi Emine Erdoğan’ın liderliğinde 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Projesi’nin önemli bir örnek proje olduğunu ifade eden Erdoğan, “Bu proje ile bugüne kadar 2 milyon tonun üzerinde atık işlenerek ekonomiye kazandırılmış, 3 milyon ton sera gazı salınımı önlenmiş, 265 milyon ağaç kesilmekten kullanılmıştır. Dünyada orman varlığını artıran nadir ülkeler arasındayız. Ayrıca Türkiye bugün yenilenebilir enerji kurulum gücünde Avrupa’da 5’inci dünyada 12’inci sırada yer alıyor. Paris İklim Anlaşması’nı onaylayarak 2053 vizyonumuzun ilk hedefi olarak yeşil kalkınma devrimini belirledik. Çevreye verdiğimiz önemin bir başka nişanesi olan Türkiye’nin ilk elektrikli otomobili TOGG’u da burada ayrıca zikretmek isterim. Sergi alanında bir maketini gördüğünüz ve önümüzdeki sene başından itibaren seri üretime geçecek olan TOGG’un çevrenin korunmasına yapacağı katkı açıktır” diye konuştu.

“Dubai EXPO’yu yeni bir geleceği hep beraber kurmak için bir çağrı olarak değerlendiriyorum”

Türkiye’nin EXPO’ya sürdürülebilirlik alt teması bölgesinde katılımının bu alandaki güçlü duruşunun bir ifadesi olduğunu söyleyen Erdoğan, “Ne olursa olsun kalkınmanın, büyümenin, zenginleşmenin değil insana tabiata, çevreye saygılı bir gelişme sürecinin peşindeyiz. İnancımızın ve kültürümüzün bize gösterdiğin yol budur. Sergi alanımızın medeniyetlerin başlangıç noktasından geleceği oluşturmak temasıyla kurulmuş olmasının gerisinde de bu anlayış vardır. Sergi alanımız engin tarihimizi, kadim coğrafi birikimimizi, güçlü sanayimizi ve dinamik ticaretimizi temsil ediyor. Bu vesileyle sergi alanımızın kısa sürede kurulmasında emeği geçen herkese ve bu süreçte desteklerini eksik etmeyen ev sahibi kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Bir Arap ülkesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ilk dünya fuarı olan Dubai EXPO’yu yeni bir geleceği hep beraber kurmak için bir çağrı olarak değerlendiriyorum. 50’inci kuruluş yılını bu başarılı organizasyonlar taçlandıran kardeş Birleşik Arap Emirlikleri’ni bir kez daha tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Erdoğan konuşmasının ardından, BAE, Türkiye ve Azerbaycan pavilyonlarını ziyaret etti.