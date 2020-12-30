banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Gazeteci Kenan Akın hayatını kaybetti
Gazeteci Kenan Akın hayatını kaybetti
Kuyumculara yeni sistem
Kuyumculara yeni sistem
5A uydusu pazartesi gecesi fırlatılıyor
5A uydusu pazartesi gecesi fırlatılıyor
Covid-19 Aşısı Sağlık Bakanlığı depolarında
Covid-19 Aşısı Sağlık Bakanlığı depolarında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DSP Genel Başkanı Aksakal’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Politika 30.12.2020, 19:09
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DSP Genel Başkanı Aksakal’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Kabul sonrasında Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi’nde açıklama yapan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gündeme getirilen ekonomi ve hukuk reformları ile ilgili DSP olarak düşünce ve önerilerini içeren çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerinin altını çizen Aksakal, “Türkiye’de siyaset kurumu yeniden dizayn edilme çabalarıyla karşı karşıyadır. Bir taraftan AB ülkeleri ve kurumları, diğer taraftan ABD’nin bölgesel stratejilerinin gerçekleşebilmesi için ortaya koyduğu çabalar tamamen Türk milletini teslim almaya yönelik aslında hiç te yabancı olmadığımız planların birer tezahürüdür. DSP olarak bu girişimlere karşı duruşumuz, kendimizi tanımladığımız milliyetçi, vatansever, sol bir parti kimliğimizin gereği olmak kaydıyla elbette ekonomideki, hukuk sistemi işleyişindeki aksaklıkların ortaya konulması ve çözüm yollarını önerme sorumluluğunu da bir muhalefet partisi olarak üzerimize yüklenmiş görev sayıyoruz” diye konuştu.

"Türkiye, dünyanın yeniden şekillendirildiği bu süreçte oyun dışı kalmamalı"

Türkiye’nin dünyanın yeniden şekillendirildiği bu süreçte oyun dışı kalmaması gerektiğini belirten Aksakal, “Ekonomik olarak yeniden kendi kendine yeten ülkeler ligine katılabilmemizin öncelikli gereğinin çokça üretim, hakça paylaşım ilkesinden geçtiğini, bunun da ancak karma ekonomi sisteminin uygulanması, Devlet Planlama Teşkilatının ve tabii ki 5 yıllık kalkınma planlarının yeniden aktif hale getirilmesiyle gerçekleşebileceğini, tarımsal üretimin teşviki ve üretim dışı bırakılan 13,5 milyon hektar tarım arazisinin yeniden sisteme dahil edilmesini, Büyükşehir Yasasının değiştirilerek köylerin asli sahiplerine, yani köylülere geri verilmesinin zorunluluğunu dile getirdim. Konumu ve özellikleri itibariyle 365 gün turizm potansiyeline sahip bir ülke olarak ekonominin büyütülmesine en önemli katkıyı bu alanda sağlayabileceğimiz gerçeğini vurguladım. Hukuk yapımızda başta kuvvetler ayrılığı prensibinin güvence altına alınması olmak üzere, YSK kararlarının denetimi konusunda Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun üst mekanizma olarak belirlenmesinin, hakimlik mesleğinin oluşmasında yeni kriterler ortaya konulmasının, hakim yardımcılığı müessesesi ile adli kolluk yapısının oluşturulmasının, tutukluluk sürelerinin makul düzeyde sonuçlanması hususunda yasal bir statüye kavuşturulmasının önemini dile getirdik” şeklinde konuştu.

"Bir kereye mahsus seyyanen bin 500 lira ödeme yapılması olumlu sonuçlar doğuracaktır”

2017 yılında yapılan referandum ile uygulamaya geçen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile sağlanan yönetimde istikrar yanında Seçim Kanunu’nda yapılacak değişikliklerle baraj uygulamasının kaldırılarak temsilde adaletin sağlanması görüşünü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile paylaştığını belirten Aksakal, asgari ücret kararına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“2 bin 825 lira tutarında artırılması konusunda bir gerçekleşme sağlanması halinde bizim önerimiz olan bir kereye mahsus seyyanen bin 500 lira ödeme yapılması olumlu sonuçlar doğuracaktır.”
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
15°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 29
2. Beşiktaş 14 28
3. Alanyaspor 15 27
4. Gaziantep FK 14 27
5. Fenerbahçe 14 26
6. Hatayspor 14 24
7. Karagümrük 14 21
8. Malatyaspor 14 20
9. Trabzonspor 15 20
10. Konyaspor 14 19
11. Göztepe 15 19
12. Rizespor 14 19
13. Kasımpaşa 15 19
14. Sivasspor 14 17
15. Antalyaspor 15 17
16. Başakşehir 14 16
17. Gençlerbirliği 14 15
18. Ankaragücü 14 12
19. Denizlispor 14 12
20. Erzurumspor 15 12
21. Kayserispor 14 10
Takımlar O P
1. Giresunspor 16 32
2. Tuzlaspor 15 30
3. Samsunspor 16 30
4. Altay 15 29
5. Adana Demirspor 15 28
6. Ankara Keçiörengücü 16 28
7. Altınordu 16 27
8. İstanbulspor 14 25
9. Bursaspor 16 24
10. Bandırmaspor 16 21
11. Menemen Belediyespor 16 19
12. Ümraniye 16 17
13. Balıkesirspor 15 15
14. Boluspor 15 13
15. Akhisar Bld.Spor 15 13
16. Adanaspor 13 12
17. Ankaraspor 15 9
18. Eskişehirspor 16 3
Takımlar O P
1. Liverpool 15 32
2. Leicester City 16 29
3. Everton 15 29
4. M. United 14 27
5. Aston Villa 14 26
6. Chelsea 16 26
7. Tottenham 15 26
8. Man City 14 26
9. Southampton 15 25
10. West Ham 15 22
11. Wolverhampton 15 21
12. Leeds United 15 20
13. Crystal Palace 16 19
14. Newcastle 14 18
15. Arsenal 15 17
16. Brighton 15 13
17. Burnley 14 13
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 15 8
20. Sheffield United 15 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 13 32
2. Real Madrid 15 32
3. Real Sociedad 16 26
4. Sevilla 14 26
5. Villarreal 16 26
6. Barcelona 14 24
7. Granada 14 21
8. Celta de Vigo 15 20
9. Real Betis 15 19
10. Athletic Bilbao 15 18
11. Cádiz 15 18
12. Getafe 14 17
13. Deportivo Alaves 15 17
14. Valencia 15 15
15. Levante 14 15
16. Elche 13 15
17. Eibar 15 15
18. Real Valladolid 15 14
19. Osasuna 14 12
20. Huesca 15 12