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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Dost ve kardeş ülke Arnavutluk’ta FETÖ’nün halen faaliyet alanı bulabilmesi evlatlarını şehit veren milletimizi derinden yaralamaktadır”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile yaptığı ortak basın toplantısında, “Dost ve kardeş ülke Arnavutluk’ta FETÖ’nün halen faaliyet alanı bulabilmesi evlatlarını şehit veren milletimizi derinden yaralamaktadır” ifadelerini kullandı. Erdoğan gelen bir soru üzerine ise, “Avrupa Birliği’nin yaklaşım tarzından önce bizim için NATO’nun yaklaşım tarzı çok daha önemli” dedi.

Politika 17.01.2022, 20:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Dost ve kardeş ülke Arnavutluk’ta FETÖ’nün halen faaliyet alanı bulabilmesi evlatlarını şehit veren milletimizi derinden yaralamaktadır”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile yaptığı ortak basın toplantısında, “Dost ve kardeş ülke Arnavutluk’ta FETÖ’nün halen faaliyet alanı bulabilmesi evlatlarını şehit veren milletimizi derinden yaralamaktadır” ifadelerini kullandı. Erdoğan gelen bir soru üzerine ise, “Avrupa Birliği’nin yaklaşım tarzından önce bizim için NATO’nun yaklaşım tarzı çok daha önemli” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Arnavutluk’un başkenti Tiran’da Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile yaptığı baş başa ve heyetler arası görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk’la Türkiye arasında 7 anlaşma imzalandığı belirterek, “Gerek Arnavutluk gerekse Türkiye için bu anlaşmaların hayırlara vesile olmasını diliyorum bugün bizi muhabbetle bağrına basan Arnavut halkına ve makamlarına şahsım adına teşekkür ediyorum işlerimiz misafirperverlikleri ile samimiyetleri ile bugün bizi bir kez daha kendi evimizde adeta olmuş gibi hissettirdiler” dedi.

“Gerçek dost çağrılmadan koşandır”

Arnavutluk ve Türkiye arasındaki dostluk ilişkilerine değinen Erdoğan, “Dostluk, kardeşlik bağlarımız yaşadığımız her hadise de karşılaştığımız her sıkıntıda iki ülke arasında bu özel münasebetlerin sağlamlığına şahitlik ediyoruz. 2019 yılında meydana gelen bu depremde Türkiye’deki kardeşleriniz olarak sizin acınızı da yüreğimizde hissettik. Gerçek dost çağrılmadan koşandır inancıyla deprem haberini alır almaz hemen harekete geçtik. Türk yardım ekipleri, yaraların süratle sarılması sıkıntıların hafifletilmesi amacıyla çok yoğun gayret sarf etti. Biz de yürütülen bu çalışmaları değerli dostum Edi Rama ile sık sık görüşerek yakından takip ettik” dedi.

“522 konutu 13 ay gibi rekor sayılacak sürede tamamladık”

Türkiye’nin söz verdiği deprem konutlarını bugün sahiplerine teslim edildiğini ifade eden Erdoğan, “Depremde evleri yıkılanlar için Laç şehrinde yaptırdığımız deprem konutlarının teslimini bugün gerçekleştirdik. 522 konutu 13 ay gibi rekor sayılacak sürede tamamlayarak hamdolsun aramızdaki kardeşliğe verdiğimiz önemin iddialı bir şekilde neticelenmesini görmüş olduk. İnşallah bundan sonra da iyi gününde ve kötü gününde Arnavutluk’un yanında olmayı sürdüreceğiz. Arnavutluk’taki müşterek kültürel mirasımızı yansıtan tarihi eserlere yürüttüğümüz yenileme çalışmaları vasıtasıyla özel önem veriyoruz” dedi.

Tiran’daki Ethem Bey Camisi’nin açılışının yapılacağını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah Arnavutluk’taki müşterek bu kültürel miras noktasında da bizler özellikle kurumlarımızla başta TİKA olmak üzere buralarda da destek çalışmalarımızı sürdürebiliriz. İnşallah restorasyon TİKA tarafından tamamlanan Ethem Bey Camisi’nin açılışını bugün yapacağız. Ethem Bey Camisi bir ibadethane olmasının yanında aynı zamanda Tiran şehrinin tarihi ve turistik dokusuna katkı sağlayan sembol bir eserdir. Yanı başındaki Osmanlı dönemine ait tarihi saat kulesi ile birlikte Tiran’ın günümüze ulaşan en önemli kültür miraslarından bir tanesidir” ifadelerini kullandı.

Başbakan Rama ile yüksek düzeyli işbirliği konseyi mekanizmasını da ele aldıklarını aktaran Erdoğan, “Değerli dostum başbakan Edi Rama ile stratejik ortaklık seviyesindeki ilişkilerimizi ayrıntılı şekilde ikili görüşerek ele aldık. Yüksek düzeyli işbirliği konseyi mekanizmasının işler hale getirilmesinin önemine değindik. Konsey toplantımızı inşallah bu yılın ilk yarısında icra edeceğiz. Bunun için dışişleri bakanlarımız ikili görüşmek suretiyle tarihi belirleyecekler ve ona göre adım atacağız” dedi.

“Arnavutluk’ta FETÖ’nün halen faaliyet alanı bulabilmesi evlatlarını şehit veren milletimizi derinden yaralamaktadır”

Rama ile görüşmesinde FETÖ terör örgütünü ele aldıklarına değinen Erdoğan, “Görüşmelerimizde FETÖ terör örgütü ile mücadelemizi de değerlendirdik. Biliyorsunuz bu terör örgütü 15 Temmuz 2016’da demokrasimizi hedef alan başarısız bir darbe girişiminde bulundu. Milletimizin direnişi sayesinde boşa çıkardığımız terör eylemi sırasında maalesef 251 insanımızı alçakça şehit ettiler. Elinde masumların kan olan bu yapının sadece Türkiye değil varlık gösterdiği her ülkeye büyük bir tehdit oluşturduğu aşikardır. Dost ve kardeş ülke Arnavutluk’ta FETÖ’nün halen faaliyet alanı bulabilmesi evlatlarını şehit veren milletimizi derinden yaralamaktadır. Önümüzdeki dönemde Arnavutluk’taki FETÖ yapılanmasına karşı daha kararlı ve hızlı adımlar atılması en samimi beklentimizdir” ifadelerini kullandı.

Türkiye-Arnavutluk arasındaki ticaret hacmi hedefi 1 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Arnavutluk arasındaki ticaret hacminin geçtiğimiz seneye göre yüzde 68’e yakın bir artışla 853 milyon dolar seviyesine ulaştığını ve hedefi 1 milyar dolar olduğunu aktardı. Hedefe ulaşılması halinde Arnavutluk’taki en büyük yatırımcının Türkiye olacağını ifade eden Erdoğan, “Yatırımlarımızın toplam miktarı 3,5 milyar dolardır. 600’ü aşkın firmamız yaklaşık 15 bin kişiye istihdam sağlamaktadır. Tabi biz bu rakamları yeterli bulmuyoruz. Bunun çok daha iyi bir konuma gelmesi lazım. Arnavutluk makamlarının vereceği güçlü destekte bu sayıların daha da artacağını inanıyorum” dedi.

“Avrupa Birliği’nin yaklaşım tarzından önce bizim için NATO’nun yaklaşım tarzı çok daha önemli”

Avrupa Birliği (AB) ve Balkanlar hakkındaki soruya cevap veren Erdoğan, “Avrupa Birliği’nin yaklaşım tarzından önce bizim için NATO’nun yaklaşım tarzı çok daha önemli. Çünkü Avrupa Birliği henüz Türkiye’yi üye ülke olarak kabul etmiyor ki fasılların görüşülmesinden tutunda aç kapa meselesinde sadece birinci fasılda bir geçici olarak kapama yaptılar. Bunun dışında diğerleriyle ilgili maalesef oyalama taktiği devam ediyor. Biz NATO’nun şu anda onurlu güçlü bir üyesiyiz. NATO ile ilgili atılacak adımlar da her zaman bizler üzerimize düşen görevi bugüne kadar nasıl yaptıysak bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz” dedi.

“Balkanlar’ın barışını huzurunu çok önemsiyoruz”

Erdoğan devamında, “Balkanlara gelince Balkanların özellikle onu da ikili görüşmede değerli dostumla konuştuk. Balkanlar’ın barışını huzurunu çok önemsiyoruz. Balkanların barışı huzur içinde üzerimize düşeni bugüne kadar nasıl yaptıysak bundan sonra da yine aynı şekilde Balkanlar’da barış ve huzurun geleceği teminatı için bizlerde garantör ülkelerden bir tanesiyiz” dedi.

“Kardeşiz ne zaman nerede ne olacak bunun sorgulanması yapılmaz”

Arnavutluk ve Türkiye arasında ilişkiler hakkındaki soruya cevap veren Erdoğan, “Kardeşlik hukuku içerisinde öyle destekler olur ki bu destekler kardeşliğinizin gereği olur. Öyle bir ikili ilişki olur ki oda borçlar hukukuna dayalı olur. Şu anda bizim bu deprem felaketinde yaşanan olay borçlar hukukuna değil kardeşlik hukukuna dayalıdır. Bizlerde bu kardeşlik hukukuna dayalı olarak bu eserleri orada süratle inşa ettik. Buralarda herhangi bir şey aramanın anlamı yok zira kardeşiz ne zaman nerede ne olacak bunun sorgulanması da yapılmaz” dedi.

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