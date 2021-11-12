Son Dakika
‘’Bi hareketine bakar hayat ‘’ sloganı ile maske ve broşür dağıtıp emniyet kemerinin önemini anlattılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Dört yıldır ülkemizde başarıyla düzenlenen TEKNOFEST’i gelecek sene Azerbaycan’da gerçekleştireceğiz.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Dört yıldır ülkemizde başarıyla düzenlenen TEKNOFEST’i gelecek sene Azerbaycan’da gerçekleştireceğiz.”
Politika 12.11.2021, 15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Dört yıldır ülkemizde başarıyla düzenlenen TEKNOFEST’i gelecek sene Azerbaycan’da gerçekleştireceğiz.”
-“Önümüzdeki dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni aramızda görmeyi canı gönülden arzu ediyoruz.”
-“Paris İklim Antlaşması’nı onaylayıp yürürlüğe koyarak iklim değişikliğiyle mücadele noktasında yeni bir dönemin kapılarını açtık”