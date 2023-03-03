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Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe’deki çalışma ofisine geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısının yapılacağı Dolmabahçe’deki Çalışma Ofisi’ne geldi.
Politika 03.03.2023, 14:36
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısının yapılacağı Dolmabahçe’deki Çalışma Ofisi’ne geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Üsküdar’daki Hz. Ali Camii’nde kıldıktan sonra, Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısının yapılacağı Dolmabahçe’deki çalışma ofisine geldi.