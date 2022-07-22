Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Dolmabahçe’de atılacak imzalarla dünyaya müjdeyi vereceğiz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dolmabahçe’de BM Genel Sekreteri’nin de katılımıyla, Rusya-Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla tarım koridoru ile ilgili sıkıntıları aşarak imzalar atılacak. Bu imzalarla birlikte dünyaya müjdeyi vereceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da 41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, “Bay Kemal, musluk açma töreni yapıyor. İstanbul, kendine hizmet edenleri baş tacı yapmayı bildiği gibi; ihmal ve ihanet edenleri de tarihe gömmeyi çok iyi bilir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüpsultan Belediyesi tarafından hizmete alınan 41 projenin açılış törenine katıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eyüpsultan Belediyemizce yapımı tamamlanan toplam yatırım tutarı 456 milyon lirayı bulan 41 ayrı projenin açılışını yapıyoruz. Belediyemiz tarafından Eyüpsultan Camii çevresindeki binalar, iş yerleri ve sokaklar İstanbul’a yakışır şekilde düzenlendi. İlçemizin sembol kulüplerinden Erokspor için gençlerimize her türlü hizmet verecek bir tesis inşa edildi. Futbol kompleksi ile birlikte çok sayıda spor tesisi tamamlandı. Eyüpsultan’daki hiçbir vatandaşımızın gıda sıkıntısı yaşamaması için aş evi kuruldu. Kültür merkezleri kuruldu. 43 adet park ve peyzaj düzenlemesi hayata geçirildi. Pek çok hizmet Eyüpsultanlıların emrine verildi. Diğer kamu kurumlarımızdan tarafından inşa edilen yatırım tutarı 126 milyon lirayı geçen okul ve karakol binalarının da açılışlarını buradan yapıyoruz. Eyüpsultan’a ne söz verdiysek hepsini de yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Zengin bir belediyecilik tecrübesi olan Deniz Köken kardeşimizin tüm birikimini kendisini yetiştiren Eyüpsultan’da kullandığını görmekten memnuniyet duyuyorum. İstanbul’un bu güzide ilçesini daha ileriye götürmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu şehre, bu ülkeye hizmet edene, eser verene ne mutlu. Bay Kemal, musluk açma töreni yapıyor. Bizler de görüyorsunuz işte bu tür eserlerle sizlerle beraber oluyoruz. Bu öyle herkese nail olacak bir şeref değildir. Bunun için emek vermek, vakit vermek kendini şehre vermek gerekir. Bu işi ajandasındaki diğer konulardan arta kalan diğer vakitlerde yapılacak hobi olarak görenlerin takdirini sizlere bırakıyoruz. İstanbul, kendine hizmet edenleri baş tacı yapmayı bildiği gibi; ihmal ve ihanet edenleri de tarihe gömmeyi çok iyi bilir” dedi.

“Bu imzalarla birlikte dünyaya müjdeyi vereceğiz”

Dünyanın salgınla başlayıp savaşla süren, enerji ve gıda kriziyle tırmanan bir dönemden geçtiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye sıkıntılı bu dönemin her aşamasında kendi vatandaşlarını en iyi şekilde korudu. Yeni küresel yönetim ve ekonomi sisteminin lider ülkeleri hedefine doğru adım adım ilerlemeyi sürdürüyoruz. Elbette yaşadığımız her sıkıntının üstesinden gelirken ödediğimiz bedeller de var. Ukrayna-Rusya savaşı küresel emtia fiyatlarındaki yükseliş sebebiyle enflasyonda beklenmedik dalgalanmaya yol açarken, stratejik konumumuz güçlendi. Küresel üretim ve tedarik sistemlerinde yaşanan sıkıntılar Türkiye’nin ekonomi programının doğruluğunu teyit etti. Biraz sonra Dolmabahçe’de BM Genel Sekreteri’nin de katılımıyla Rusya-Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla birlikte tarım koridoruyla alakalı sıkıntıları aşarak imzalar atılacak. Bu imzalarla birlikte dünyaya müjdeyi vereceğiz” dedi.

“Milletimden biraz daha sabır ve mücadelemize destek bekliyorum”

Erdoğan, dünyadaki gelişmeleri ülke lehine çevirmek için çalışırken diğer yandan vatandaşları enflasyona ezdirmeyecek tedbirleri aldıklarını ifade ederek, "Her kesimin gelirlerinde yaptığımız artışlarla insanlarımızın omzuna binen hayat pahalılığı yükünü azaltıyoruz. Dengesiz fiyatlar yavaş yavaş durulmaya başladı. Hükümet olarak ülke ekonomisine zarar verme pahasına günlük kazanç peşinde koşanları yakından takip ediyoruz. Milletimizin geleceğine balta vuran bu gözü doymazların hesaplarını ellerine tutuşturmakta kararlıyız. Türkiye’yi son 20 yılda nasıl her badireden çıkarmışsak inşallah bugünkü sıkıntıları da biz çözeceğiz. Milletimden biraz daha sabır ve mücadelemize destek bekliyorum” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Eyüpsultan maddi ve manevi tüm değerleriyle İstanbul’un en önemli sembollerinden biridir. Fatih’in ve Akşemsettin Hazretlerinin armağanı olan Eyüpsultan’a hangi hizmetleri getirsek şükranlarımızı ifade edemeyiz. İstanbul’un fethinin sembolü olan Ayasofya’yı da cami olarak ibadete açarak Fatih’in emanetine sahip çıktık. Çamlıca Tepesi’ne inşa ettiğimiz camimiz de tüm ibadet haneleri selamlayan 21. yüzyıl şahikası olarak yerini almıştır. Bunlara bakıp sadece taş yığını olarak görenlerin şuuru zehirlenmiş ruhu esir alınmış demektir. Mimar Sinan Camii’ni yaptık. Şimdi Levent’te Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’ni inşa ediyoruz. İnşallah bu yıl sonuna kadar bitireceğiz. Hazımsızlar yeni oyunlar, tuzaklar peşinde koşuyor. Şimdi 6’lı masa kurmuşlar. Masanın altındakiyle beraber 7... Cumhuriyet’imizin kuruluşlunun 100. yıl dönümü olan 2023’te kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyacağız. Allah’ın yardımı, milletimizin desteğiyle 2023 imtihanından da alnımızın akıyla çıkarak, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına yükselterek bu menzile ulaşacağız. Eyüpsultan’ın yanımızda olması bizi daha güçlü kılacaktır.”

Törende Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Cumhurbaşkanı’na Yusuf’un Kuyusu adlı eseri takdim etti.