Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Karadeniz’de oylarını arttırdı

28 Mayıs’ta tüm Türkiye’de olduğu gibi Doğu Karadeniz Bölgesi’nde de tekrar sandık başına giden vatandaşların çoğunluğu tercihini Recep Tayyip Erdoğan’dan yana kullandı. Yurt genelinde en çok oy aldığı illerin başında Gümüşhane ve Bayburt illerinde oylarını yükselten Erdoğan, ilçe bazında en yüksek oyunu yüzde 90.66 ile Trabzon’un Hayrat ilçesinden aldı.

14 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni Cumhurbaşkanını belirlemek için 28 Mayıs’ta tekrar sandık başına gitti. Türkiye’nin 5 yıl boyunca görev yapacak Cumhurbaşkanının belirlendiği seçimde Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Trabzon ve Rize illerinde en çok oyu kesin olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan aldı. Giresun’da 14 Mayıs’ta yüzde 61.05 oranında oy alan Erdoğan, 28 Mayıs’ta bu oy oranını yüzde 64,69’a çıkardı. Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 32,92’lik oyunu yüzde 35.31’e yükseltti. 14 Mayıs seçimlerinde AK Parti’nin 4 milletvekili sayısını koruduğu Trabzon’da Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 65.69 oy oranını arttırarak yüzde 68.89’a çıkartırken, Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 28.33 oranındaki oyunu 31.11’e çıkarabildi.

Babaocağı Rize’de oyların çoğunluğunu alan Erdoğan 14 Mayıs’taki yüzde 72.79’luk oy oranını 28 Mayıs’ta yüzde 75.86’a çıkarırken, 46 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili çıkardığı kentte Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 22.03’lük oy oranını 24.14’e yükseltti.

CHP’nin kalesi olarak bilinen Artvin’de ise oylar 14 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi 28 Mayıs’ta da bölündü. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 47.68’lik oy oranını yüzde 50.65’e yükseltirken, Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 46.59’luk oy oranını 49.35’e yükseltti.

Türkiye genelinde rekor oy aldığı illerin başında gelen Gümüşhane’de Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 74.42’lik oyu oranını 78.54’e çıkarttı. 14 Mayıs seçimlerinde yüzde 19.92 oy oranına sahip olan Kemal Kılıçdaroğlu da oy oranını 21.45’ya çıkardı.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde en çok oy oranına sahip olduğu il olan Bayburt’ta ise Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 78.86’lik oy oranını yüzde 82.45’e çıkartırken, Kemal Kılıçdaroğlu da yüzde 15.38’lik oy oranını 17.55’e yükseltti.

Hayrat ilçesi yüzde 90.66’lık oy oranını Erdoğan’ı destekledi

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde ilçe bazında Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan en çok oyu Trabzon’un Hayrat ilçesinden aldı. Yüzde 90.66 oy oranına sahip olan Hayrat ilçesini yüzde 90.23 ile Gümüşhane’nin Köse ilçesi, yüzde 88.70 ile Bayburt’un Demirözü ilçesi, yüzde 88.55 ile Giresun’un Çamoluk ilçesi ve yüzde 88.32 ile Rize’nin İkizdere ilçesi izledi.

Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise Doğu Karadeniz Bölgesi’nde en çok oyunu Artvin’in ilçelerinden aldı. Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde yüzde 68.92’lık oy oranına sahip olan Kılıçdaroğlu, Ardanuç ilçesinden yüzde 60.47, Trabzon Beşikdüzü ilçesinden yüzde 52.62, Rize’nin Fındıklı ilçesinden yüzde 48.98 ve Giresun’un merkez ilçesinden 47.69 oy oranına sahip oldu.