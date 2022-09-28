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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğalgazımız Rusya’dan geliyor. Herhangi bir sorunumuz yok. Bize artı değerler katması konusunda Putin ile görüşmelerim var. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğalgazımız Rusya’dan geliyor. Herhangi bir sorunumuz yok. Bize artı değerler katması konusunda Putin ile görüşmelerim var. "

Politika 28.09.2022, 23:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğalgazımız Rusya’dan geliyor. Herhangi bir sorunumuz yok. Bize artı değerler katması konusunda Putin ile görüşmelerim var. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğalgazımız Rusya’dan geliyor. Herhangi bir sorunumuz yok. Bize artı değerler katması konusunda Putin ile görüşmelerim var. "

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