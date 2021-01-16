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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğalgaza yatırım 27 milyar lirayı buldu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün 54,5 milyon vatandaşımız doğal gazın konforundan yararlanıyor. Doğal gazın ulaştığı toplam nüfus ise 68 milyondur. Göreve geldiğimizden bu yana Türkiye genelinde doğalgaz dağıtımına yapılan yatırım toplamda 27 milyar lirayı buldu" dedi.

Politika 16.01.2021, 15:07
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğalgaza yatırım 27 milyar lirayı buldu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün 54,5 milyon vatandaşımız doğal gazın konforundan yararlanıyor. Doğal gazın ulaştığı toplam nüfus ise 68 milyondur. Göreve geldiğimizden bu yana Türkiye genelinde doğalgaz dağıtımına yapılan yatırım toplamda 27 milyar lirayı buldu" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantıyla Manisa Enerji ve Tabii Kaynaklar Projeleri Toplu Açılış Töreni’ne katıldı.

Erdoğan yaptığı konuşmada, "Göreve geldiğimizden bu yana doğal gaz dağıtımına yapılan yatırım 27 milyar TL’yi buldu.

Bizden önce sadece 5 ülkede doğal gaz varken biz bunu 81 ilimize yaygınlaştırdık. Bugün 54,5 milyon vatandaşımız doğal gazın konforundan yararlanıyor. Doğalgazın ulaştığı toplam nüfusumuz ise 68 milyondur. Bugüne kadar pek çok badire atlattık. Cumhuriyet mitinglerinden gezi olaylarına, 15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsüne kadar bir çok saldırıya uğradık. Sadece medya ile çeteler ile değil, 80 senedir Türkiye’nin başına musallat olan takoz muhalefetle de mücadele ettik. ’Asrın projesi’ Marmaray’ı engellemeye kalktılar. Avrasya Tüneli’nin daha proje aşamasında mahkemeye taşıdılar. İstanbul Havalimanı’nın inşaasından bizi vazgeçirmek için sokak şiddeti dahil her türlü provokasyonu denediler. Salgınla mücadelede elimiz ayağımız olan şehir hastanelerini karalamak için kurgu-yalan nice, haber uydurdular. Uluslararası yatırımcıyı ürküterek, bu ülkenin kalkınmasına çelme takmaya kalktılar. Vatan yansa ateşinde ısınacak bu güruha rağmen Türkiye’ye Cumhuriyet tarihinin en başarılı 18 yılını yaşattık. Sessiz bir devrime imza attık. Biz muhalefet gibi yalanla günü kurtarmaya çalışmıyoruz. Türkiye’nin kaosa sürüklenmesini umanlara inat ülkemizi aydınlık bir geleceğe hazırlıyoruz. 83 milyon insanımızın huzuru, güvenliği, refahı için yapıyoruz. Asla rehavete kapılmadık. Sağlıktan ulaşıma, çevreye kadar projelerimize hız verdik.

Karadeniz’deki 405 milyon metreküplük doğal gaz keşfimizin ardından enerji yatırımlarımıza yoğunlaşmaya başladık. Bağımsız enerji güçlü Türkiye diyerek yerli kaynaklarımıza dayalı enerji sektörü kurmaya çalışıyoruz" dedi.

Örnek olacak dev tesisi bugün açtıklarını belirten Erdoğan, "510 mega watt gücündeki Soma-Kolin termik santrali yerli kömürün yüksek teknoloji ile buluştuğu güzel bir örnektir. Bu proje ile yıllık 4.7 milyon ton linyiti işleyerek enerjiye dönüştüreceğiz. Dev termik santrali bunun ispatıdır. Maden sahası ve santralle birlikte yatırım tutarı 1.1 milyar doları bulan proje ile yıllık yaklaşık 150 milyon dolarlık gaz ithalatını engelleyeceğiz. Toplam 1500 insanımıza istihdam sağlayan bu yatırım tek başına Manisa’nın elektrik tüketiminin 4’te 3’ünü üretecek kapasiteye sahiptir. Türkiye’nin büyümesi için olmazsa olmaz gördüğümüz elektrikte kurulu gücümüzü 18 yılda 3’e katlayarak 96 bin megavata ulaştırdık. 2002’de sadece 18 megavat olan jeotermal kurulu gücümüz, bugün 1613 megavata ulaşmıştır. Bu rakamla Türkiye jeotermalde Avrupa’da ilk, dünyada dördüncü sıraya yükselmiştir. Sadece üretimde değil, yenilenebilir enerji teknolojilerinde de merkez ülke olmayı hedefliyoruz. Bugün kurulu gücümüzün yüzde 63,5’i yerli kaynaklardan oluşuyor. Bu oranın yüzde 51,7’si ise yenilenebilir enerji kaynaklarına aittir yani temiz enerji. Gayret gösteren özel sektörümüze şükranlarımızı sunuyorum" dedi.
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