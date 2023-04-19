Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğalgaz ve petrol gelirleriyle Aile ve Gençlik Bankası kuracağız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyada ve ülkemizde aile kurumunu yıkmaya, çocuklarımız ve gençlerimizi sapkın akımların pençesine itmeye kampanyalar hız kazandı. Bu tehditlere karşı ailemizi ve gençlerimizi maddi ve manevi olarak koruyacağız. Doğalgaz ve petrol gelirlerinden ayıracağımız kaynakla Aile ve Gençlik Bankası bunun ilk adımı olacak" dedi.

14 Mayıs tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi çalışmaları çerçevesinde Denizli’ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Bulvarını dolduran binlerce kişiye hitap etti.

Alanı dolduran gençler ve Denizlilileri selamlayarak konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların cuma günü kutlanacak olan Ramazan Bayramını tebrik etti. Alandaki açılan ve muhalefete göndermelerin yer aldığı pankartlara işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunların hepsi 14 Mayıs’ta siyasi mevta olacaklar. Bugün sizlerle bir araya gelerek çifte bayram yapıyoruz. Ocak ayında uzun bir aradan sonra sizlerle buluşmuş ve hasret gidermiştik. İnanıyorum ki siz 14 Mayıs’ı silme götüreceksiniz inşallah. 6’lı masa önce 7’li oldu, sonra 2 belediye başkanını da ekleyerek ettiler 9. Sonra Bay bay Kemal’i aday gösterdikten sonra FETÖ’nün de desteğiyle Kandil’den ses vermeye başladılar. İHA ve SİHA’larımızın onları inlerinde bombalamasıyla baş edemeler. Şimdi göreve gelince İHA ve SİHA’ları satacaklarmış. Ya sen neyi satıyorsun. Bunların savunma sanayisi gibi bir derdi yok. Şimdi İstanbul’da sergilenen ilk SİHA gemimizi on binlerce kişi ziyaret etti. Bu mutluluğuna tahammül edemeyenler var. Biz bazıları gibi yıkmaya değil, yapmaya geldiğimiz için hiçbir zaman elimiz boş gelmedik. Biz dersimize iyi çalıştık. Çok çalıştık ve iyi hazırlandık ve inşallah 14 Mayıs’ta, vatandaşlarımla birlikte bunları sandığa gömeceğiz. Tüm bu hazırlıkları yaparken, deprem bölgesini asla unutmadık. Bakanlarımız sürekli sahada ve biz de defalarca bölgeye giderek çalışmaları yerinde gördük. Amacımız 319 bini 1 yıl içinde olmak üzere 650 bin konut inşa ederek, depremde yıkılan illerimizi en kısa sürede ayağa kaldırmaktır. Depremin üzerinden daha 2,5 ay geçmemişken, bayramın 2’inci günü ilk köy evlerini teslim edeceğiz” dedi.

“Bunların hiç birinde aile kutsiyeti yok”

Bayram günü Türkiye’nin önümüzdeki 5 yılı ile ilgili olarak İstanbul’dan yeni müjdeler açıklayacaklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 20 yılda ülkemize asırla bedel demokrasi ve kalkınma hamleleriyle tanıştırmış bir iktidarız. Projelerimizin hepsi seçim beyannamemizde var. Önümüzdeki dönemde aile kurumunun güçlendirilmesi ve gençlerimizin desteklenmesi gibi birçok konuda adımlar atacağız. Bu ülkenin 85 milyon vatandaşı, hangi kökenden hangi meşrepten olursa olsun aynı büyük ailenin birer ferdidir. Selçuklu’dan Osmanlı’ya ve Cumhuriyetimize kadar bu topraklar üzerinde kurulan tüm devletlerin temelinde aile vardır. Aile bizim için kutsaldır. CHP, LGBT’lileri destekleyebilir. CHP, terör örgütünün parlamentodaki uzantısı HDP ile beraber bunlar LGBT’cidir. Bunlardan LGBT’ye aykırı biz söz duydunuz mu. İYİ Parti’den bir söz duydunuz mu. Peki masanı etrafındaki diğer yavrucuklardan bir ses duydunuz mu. Çünkü bunlarda aile kutsiyeti diye bir şey yok. Ama biz ailemizin kutsiyetine inanıyoruz. Onun için de 14 Mayıs çok önemli. Dünyada ve ülkemizde aile kurumunu yıkmaya, çocuklarımız ve gençlerimizi sapkın akımların pençesine itmeye kampanyalar hız kazandı. Bu tehditlere karşı ailemizi ve gençlerimizi maddi ve manevi olarak koruyacağız. Doğal gaz ve petrol gelirlerinden ayıracağımız kaynakla Aile ve Gençlik Bankası bunun ilk adımı olacak. Ev hanımlarının emekliliğine sigorta primlerinin 3’te birini ödeyerek destek vereceğiz. Her ailede gençler başta olmak üzere en az 1 çalışan olmalarını sağlayacağız. Gençlerimizin kendi yuvalarını kurmalarına destek olacağız 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli 150 bin TL kredi vereceğiz” dedi.

“Bay bay Kemal, Londra’nın tefecileri sana bu parayı neden versin”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Denizli’den öyle bir ses verin ki altta Akdeniz ve üstte Marmara’ya kadar duymayan kalmasın. 14 Mayıs’ta çocuklarımızın geleceğine sahip çıkacağız, 21 yıllık kazanımlarımızı daha da ileriye taşıyacağız, Türkiye Yüzyılı’nın inşası için bismillah diyeceğiz. Eski Türkiye’de 2 anahtar vaadiyle gelip, insanlarımızı ellerindeki anahtardan da edenler vardı. Artık mazide kaldığınız sandığımız, bu zihniyet yeniden hortladı. Bir gün ‘Şu kadar milyar dolar buldum, ülkeye getireceğim’ diyor, arkasına bakıyorsunuz altından ülkeyi Londra tefecilerine teslim etme niyeti çıkıyor. Ertesi gün ‘Bilmem kaç milyar dolar getireceğim’ diyor, arkasına bakıyorsunuz sosyal medya dedikodularını gerçek zanneden hastalıklı bir ruh hali çıkıyor. Ya Bay bay Kemal, bu Londra’nın tefecilerinin işi gücü yokta sana neden bu kadar para versin. Kaldı ki bunlar tefeci, bu işleri çok iyi bilirler. Şimdi soruyorum, Bay bay Kemal, bu 200 milyar doları getirdin nereye boca ettin. Nerede bu para. Halkıma soruyorum, inanıyor musunuz bu adama. Madem getirdin yerini söyle, adresini söyle bilelim. Bu adamın hayatı yalan. 200 milyar dolardan bahsediyor, 200 lira değil. Londra’nın tefecileri bu kadar aptal mı ya. Türk milleti senin bu yalanlarına inanmaz ve 14 Mayıs’ta sana gereken dersi verecek. Biz hiç hayal satmadık. Ülkemize 21 yılda 3,5 trilyon dolar yatırıma kavuşturduk. Bay bay Kemal laf ola beri gele yok. Bu başarılara ulaşmak öyle kolay olmadı. Hiçbir engelin bizi engellemesine izin vermedik. Yeni bir yol ayrımının arifesindeyiz. 14 Mayıs bay bay Kemal’in ve yanındakilerin siyasi mevta olduğu gün olacak” ifadelerini kullandı.