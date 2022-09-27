Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır’a geliyor

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, 8-16 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan ’Sur Kültür Yolu Festivaline’ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı davet ettiğini ve Erdoğan’ın da bu daveti kabul ettiğini söyledi.

Ak Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına katılan Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek Diyarbakır’da yapılacak olan festivale davet ettiğini söyledi. İl Başkanı Aydın’ın daveti üzerine Erdoğan’ın da festivale katılacağını bildirdiği belirtildi. İl Başkanı Aydın, "Ak Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı Diyarbakır’a davet ettim. Cumhurbaşkanımız bu davete katılacağını söyledi. Davetimizi kırmayarak katılacağını söylemesi bizleri çok mutlu etti" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 8-16 Ekim tarihlerinde ’Sur Kültür Yolu Festivali’ düzenleniyor. Festival için hazırlıklar devam ederken, Erdoğan’ın da katılma kararı alması kentte sevince neden oldu.