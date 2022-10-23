Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyarbakır annelerini batının şempanzelerine bırakmadık. Bir kere gelip ziyaret ettiler mi?"

- "Kucaklaşmamızı engellemek için her yolu denediler"

- "Diyarbakır’ın rengi PKK istismarı veya HDP’nin sapkınlığı değildir. Bugün sizlerle birlikte sergilediğimiz işte bu kardeşliktir."

- "Bunların adı Kürt. Kürtlükle alakaları yok"

- "7 ay sonra yapılacak seçimlerde bunlardan hesabını sormaya var mıyız?"

- "Yasin Börü evladımızı Diyarbakır caddesinde şehit eden alçaklar bunlar değil mi?"

- "Şu anda Edirne Cezevi’nde olan zatın Kürtlükle alakası var mı? Yok. O adam Kürt değil. Kürt kardeşlerimizi sömürüyor"