Son Dakika
Ukrayna’dan “kirli bomba” iddialarına yanıt: “Ruslar genellikle başkalarını kendi planlarıyla suçlar”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyarbakır annelerini batının şempanzelerine bırakmadık. Bir kere gelip ziyaret ettiler mi?"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyarbakır annelerini batının şempanzelerine bırakmadık. Bir kere gelip ziyaret ettiler mi?"
Politika 23.10.2022, 15:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyarbakır annelerini batının şempanzelerine bırakmadık. Bir kere gelip ziyaret ettiler mi?"
- "Kucaklaşmamızı engellemek için her yolu denediler"
- "Diyarbakır’ın rengi PKK istismarı veya HDP’nin sapkınlığı değildir. Bugün sizlerle birlikte sergilediğimiz işte bu kardeşliktir."
- "Bunların adı Kürt. Kürtlükle alakaları yok"
- "7 ay sonra yapılacak seçimlerde bunlardan hesabını sormaya var mıyız?"
- "Yasin Börü evladımızı Diyarbakır caddesinde şehit eden alçaklar bunlar değil mi?"
- "Şu anda Edirne Cezevi’nde olan zatın Kürtlükle alakası var mı? Yok. O adam Kürt değil. Kürt kardeşlerimizi sömürüyor"