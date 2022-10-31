Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Diyanet’in 4-6 yaş Kur’an kurslarını çocuklarımızın İslam inancı ve ahlakıyla erken yaşta tanışması bakımdan çok değerli buluyorum. Kimi hadsizler Orta Çağ zihniyeti diyerek aşağılamaya çalışsa da milletimiz bu eğitim yuvalarına gö

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Diyanet’in 4-6 yaş Kur’an kurslarını çocuklarımızın İslam inancı ve ahlakıyla erken yaşta tanışması bakımdan çok değerli buluyorum. Kimi hadsizler Orta Çağ zihniyeti diyerek aşağılamaya çalışsa da milletimiz bu eğitim yuvalarına gözü gibi bakıyor.”