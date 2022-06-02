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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı müşavir ve ataşeleri ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı müşavir ve ataşeleri ile bir araya geldi.

Politika 02.06.2022, 20:06 02.06.2022, 20:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı müşavir ve ataşeleri ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı müşavir ve ataşeleri ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Diyanet İşleri Başkanlığı müşavir ve ataşeleri kabul etti. Kabul basına kapalı gerçekleşti.

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