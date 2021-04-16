Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Dışişleri Bakanımız, Dendias’ın davranışları karşısında ona haddini bildirdi”

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada, “Dışişleri Bakanımız, Dendias’ın davranışları karşısında ona haddini bildirdi” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca KKTC Anayasa Mahkemesinin, Kur’an kurslarının kapatılmasıyla ilgili kararına ilişkin olarak, “Anayasa Mahkemesi Başkanının yapmış olduğu bu açıklamayı kabul etmemiz mümkün değil” ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazını Üsküdar’da bulunan Kerem Aydınlar Camii’nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan namazın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“Dışişleri Bakanımız, Dendias’ın davranışları, karşısında ona haddini bildirdi”

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias’ın tavrı hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sayın bakanımızla görüşmeden önce ben kabul etmiştim kendisini. Görüşmemizde sıcak bir hava içerisinde görüştük. Ancak Dışişleri Bakanımızla yaptıkları görüşmede ise iş çok farklı bir noktaya kaydı. Dışişleri Bakanımız, Dendias’ın davranışları, tutumu karşısında ona haddini bildirdi. Daha yumuşak olamazdı. Gereken değerlendirmeyi yapmak suretiyle işi bitirmiş oldular. Bunu biz doğru bulmuyoruz.

"Türkiye-Yunanistan arasına başkalarını sokmayalım"

Sayın Patrikle görüşmeniz oldu, bunlar bizim için olumlu yaklaşımlar. Nedense siz bizim 150 bin soydaşımıza Yunanistan’da gerekli vatandaşlık ilgisini göstermiyorsunuz. Hala baş müftüyü kendiniz atıyorsunuz. Sizin baş müftüyü atama hakkınız Lozan’a göre yok. Şimdi Sensinot Meclisi patriği seçiyor. Müftüyü de bizim oradaki imamlarımız, müftülerin seçmesi gerekiyor. Yunanistan buna tahammül edemiyor. Kendi din görevlisiymiş gibi atama yapmak istiyorlar. Bunlar uluslararası hukuka da aykırı. Bunun düzelmesi gerekiyor. Maalesef gelen giden bütün yönetimlerle konuşmamıza rağmen hiçbir netice alamadık. Bunlarda maalesef öyle bir hava yok” dedi.

“Çeltik hibe olarak dağıtılmadı. Patates ve soğanı hibe olarak dağıtalım dedik”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sayın Kılıçdaroğlu’nu tanımışsınızdır, bir önceki açıklamada farklı, bir sonraki açıklamada daha farklı. Çiftçimin elinde soğan patates kaldıysa, ki bunu da yaptığım il başkanları toplantısında teşkilatım şu anda vatandaşın elinde 1 milyon 250 bin ton patates ve 300 bin ton soğan kaldı dediler. Ve çeltik konusunda Trakya’da sorun var dediler. Toprak Mahsulleri Ofisi ile telefon görüşmesi yaptım. “Başkan işi uzatmayalım. Bunların hepsi en uygun fiyat neyse ellerinden alacaksınız, çeltik ellerinde kalmasın” dedim. Patates ve soğanı da ayrıca alacağız. Tarım Kredi Kooperatifleri vasıtasıyla, İçişleri Bakanıma da gerekli talimatı verdim. Valilerimiz kanalıyla tüm Türkiye’ye Ramazan öncesinde hibe olarak vatandaşlarımıza ayrıca dağıtacağız. Çeltik hibe olarak dağıtılmadı. Patates ve soğanı hibe olarak dağıtalım dedik” dedi.

“Anayasa Mahkemesi Başkanının yapmış olduğu bu açıklamayı kabul etmemiz mümkün değil”

KKTC’de Anayasa Mahkemesinin Kur’an kursları ile ilgili aldığı karar hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Anayasa Mahkemesi Başkanının yapmış olduğu bu açıklamayı kabul etmemiz mümkün değil. Anayasa Mahkemesi Başkanının laikliği öğrenmesi lazım. Tavır değişmediği taktirde biz Kuzey Kıbrıs’ta inanç özgürlüğü noktasında, oradaki yavrularımızın Kur’an eğitimi noktasında onların eğitimine engel teşkil edecek adımların atılmasına asla müsamaha edemeyiz. Kuzey Kıbrıs bir Fransa değildir. Kuzey Kıbrıs, Türkiye’de uygulamalar neyse bunları uygulama safhasına geçmelidir. Oradaki din düşmanı bazı sendikaların attığı adımları bizim kabul etmemiz mümkün değildir. Anayasa Mahkemesi Başkanı bu yanlıştan dönmelidir. Dönmediği taktirde bizim atacağımız adımlar farklı olacaktır" diye konuştu.

“Kanal üzerinden geçecek köprülerden birinin adımını Haziran ayında atacağız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul projesi hakkında ise, “Muhalefet işi gücü bu ülkede hayırlı bir işi yaptırmamak. İlk adımı, kanal üzerinden geçecek köprülerin adımını atalım istiyoruz. Planlanan 6 köprü, 7 olma durumu da var. Kanal üzerinden geçecek köprülerden birinin adımını Haziran ayında inşallah atacağız. Bu temelle birlikte ilk köprünün yapımına başlayacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail tarafından Gazze’ye yapılan saldırı hakkında, “İsrail’in maalesef Müslümanlara karşı tavrının göstergesi. İsrail’in İslam düşmanlığını biliyoruz. İsrail yönetimi huylarından vazgeçmiyor. Biz, İsrail bu tavrını devam ettirdiği sürece ikili ilişkilerimizin arzu edilen seviyeye gelmesi mümkün olmayacak” diye konuştu.