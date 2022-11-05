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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diplomaside uyguladığımız dengeli, tarafsız ve barışçıl politikalarla krizlerin çözümünde anahtar rol üstleniyoruz. Esir takası ile tahıl koridorunun açılması ve devam ettirilmesindeki kritik rolümüz ülkemizin diplo

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21. Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumu’nda konuşma yaptı.

Politika 05.11.2022, 11:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diplomaside uyguladığımız dengeli, tarafsız ve barışçıl politikalarla krizlerin çözümünde anahtar rol üstleniyoruz. Esir takası ile tahıl koridorunun açılması ve devam ettirilmesindeki kritik rolümüz ülkemizin diplo

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21. Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumu’nda konuşma yaptı.

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