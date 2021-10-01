Cumhurbaşkanı Erdoğan, din görevlilerinin haftasını tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 yılı ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’ dolayısıyla gönderdiği mesajla, din görevlilerinin haftasını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 yılı ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’ dolayısıyla gönderdiği mesajla, din görevlilerinin haftasını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Diyanet camiamızın kıymetli mensupları, Saygıdeğer hocalarım, Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Mihrapları imamsız, minberleri hatipsiz, minareleri ezansız bırakmayan bütün hocalarımıza selamlarımı gönderiyorum.

Ömürlerini ilim ve irşat vazifesine adayan ve bugün artık aramızda bulunmayan üstadlarımızı rahmetle yâd ediyorum.

İmamlarımızın, müezzinlerimizin, Kur’an kursu öğreticilerimizin, vaizlerimizin, müftülerimizin ve din hizmetleri müşavirlerimizin “Camiler ve Din Görevlileri Haftası”nı gönülden tebrik ediyorum.

Bu yıl “Cami, Din Görevlileri ve Vefa” teması altında icra edilecek etkinliklerin ülkemiz, milletimiz ve bütün İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.

Mescid-i Nebi’nin ilk mescit ve ilk karargâh olarak Medine’de inşasından bugüne camiler daima hayatımızın merkezinde yer almıştır.

Müslümanlar bu mekânlarda cem olmuş, birleşmiş, bütünleşmiş, aynı safta kalplerini birbirine kenetlemiştir.

Hiçbir sınıf, sınır, mesafe, renk, dil ve ırk tanımayan cihanşümul “ümmet” kavramı evvela camilerimizde vücut bulmuştur.

Birliğimizin, dirliğimizin, Müslümanlığımızın nişanesi olan camilerimize sahip çıkmak, onları ihya ve imar etmek temel görevlerimizden biridir.

Camileri imar etmenin yolu ise buraları tekrar eğitimin, dayanışmanın, paylaşmanın, ilim ve irfanın merkezleri haline getirmekle olacaktır.

Yeryüzünün süsü camiler olduğu gibi camilerin süsü de cemaattir, özellikle gençlerdir.

Çocuklarımızın neşesiyle, gençlerimizin heyecanıyla, piri fanilerimizin tecrübesiyle, kadınlarımızın nezaket ve becerisiyle dolmayan bir cami, mahzun ve öksüz kalmış demektir. Çocuklarımızı bilhassa da gençlerimizi camilerle ne kadar kucaklaştırır, onlara camilerimiz vesilesiyle ne kadar şuur ve kimlik kazandırabilirsek, geleceğimiz o derece aydınlık ve huzurlu olacaktır.

Bu bakımdan camilerimizi başta çocuklar olmak üzere toplumumuzun her kesimine açacak, caminin sosyal hayattaki rolünü daha da güçlendirecek çalışmalara ağırlık vermemiz gerekiyor.

“Peygamberlerin varisleri” olarak gördüğümüz din görevlilerimizin de gayretleriyle inşallah bunu başaracağımıza inanıyorum.

Bu düşüncelerle “Camiler ve Din Görevlileri Haftası”nı bir kez daha tebrik ediyor, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla"