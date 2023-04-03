Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diğer sınamalar gibi deprem felaketinin de altında kalmadık, Allah’ın izniyle kalmayacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye’nin bugün geldiği yer, geride bırakmakta olduğumuz ilk asrının zirvesi, bundan sonra hedeflediğimiz Türkiye Yüzyılı’nın ilk adımıdır. Diğer sınamalar gibi deprem felaketinin de altında kalmadık, Allah’ın izniyle kalmayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleri ile iftar programında buluştu. Burada milletvekillerine hitap eden Erdoğan, "Bir anda evleri, yuvaları, iş yerleri yıkılan depremzedelerimize Allah’ın izni ile bir yıl içinde yapacağımız 319 bin konut ve köy evi ile şehirlerimizi ayağa kaldırma sözümüzü tekrar veriyoruz. Evi kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımız, kalıcı konutlarımız kendilerine teslim edilene kadar bize emanettir, bizim emanetimizdir. İsteyen kendi şehrindeki geçici barınma merkezlerinde, isteyen 81 vilayetimizdeki kamu misafirhanelerinde, yurtlarda, kiralanan evlerde hayatını sürdürebilir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İftar soframızı bizlerle paylaşan milletvekillerimize, Meclisimizin 27. Döneminde ülkemize ve milletimize yaptığınız hizmetleriniz için şahsım ve milletim adına ayrı ayrı hürmetlerimi sunuyorum. Ülkemizde milletvekilliği, hem meclis çalışmaları, hem seçilen şehrin sorumluluğu hem genel seçim hengamesi altında ağır bir vazifedir. Millete hizmet etmenin, ülkenin geleceğinin biçimlendirilmesine katkı sunmanın manevi hazzı bu görevi farklı bir konuma taşıyor. Bu meclis milli iradenin tecelligahı, Cumhuriyetimizin kuruluşu ve 15 Temmuz destanının ayrılmaz bir parçasıdır" diye konuştu.

Haziran 2018’den bu yana yasama, denetim ve bütçe faaliyetlerini yürüten dönem meclisinin 14 Mayıs seçimleriyle tarihteki seçkin yerini almaya hazırlandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu dönemin bir diğer özelliğinin de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk meclisi olması olduğunu söyledi. Yasamanın temsilcisi meclis ile yürütmenin temsilcisi cumhurbaşkanının uyumla bir arada çalıştığı bir dönemi geride bıraktıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sistem ilk döneminde Covid-19 salgını, küresel savaşlar ve ülke içinde bunların sınanmaları ile sınandı. Üstelik bir de 6 Şubat depreminin şehirlerimizi yıkan, canımızı yıkan sonuçlarıyla karşı karşıya kaldık. Adıyaman Milletvekilimiz Yakup Taş kardeşimiz tüm ailesiyle birlikte hayatını kaybettiler. Bu depremlerde yakınlarını kaybeden pek çok milletvekilimiz olduğunu biliyorum. Kendilerine başsağlığı diliyorum" açıklamasını yaptı.

"Diğer sınamalar gibi deprem felaketinin de altında kalmadık, Allah’ın izniyle kalmayacağız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehirleri kısa sürede ayağa kaldırarak insanların geleceklerine umutla bakmalarını temin edeceklerini kaydetti. Sistemin sağladığı hızlı karar alma sayesinde ülkenin krizlerden çıkmayı başardığını dile getiren Erdoğan, "İnşallah deprem felaketinin üstesinden de aynı şekilde geleceğiz. Coğrafyamızdaki bin yıllık varlığımızın ve hükümranlığımızın her aşaması ayrı bir sınanma ile geçmiştir. Cumhuriyetimizin de ilk asrını geride bıraktık. Cumhuriyetimizin bu asrı da kendi içinde epeyce inişli çıkışlı geçti. Tek partili dönemde çok partili siyasi hayata geçişimiz, ardından başlayan darbeler, muhtıralar silsilesi, demokrasi ve kalkınma hamleleri, ekonomik sıkıntılar terör saldırıları yaşadık" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar 2023 hedeflerinin ışığında ilerlediklerini belirterek, "Türkiye’nin bugün geldiği yer, geride bırakmakta olduğumuz ilk asrının zirvesi, bundan sonra hedeflediğimiz Türkiye Yüzyılı’nın ilk adımıdır. Bugüne kadar 2023 hedeflerimizin ışığında ilerledik. Bundan sonra Türkiye Yüzyılı’na doğru yürüyeceğiz. Esasen son yıllarda ardı ardına maruz kaldığımız sıkıntılar olmasaydı bugün hedeflerimize çok daha yakın olabilirdik. Buna rağmen gelişmiş ülkeler başta olmak üzere büyük ekonomilerin dahi altından kalkmakta zorlandığı dalgalanmaları biz avantaja çevirebiliyoruz. Salgında bunu yaptık, kriz ve çatışmalarda bunu yaptık, ekonomimize kurulan tuzakları kendi modelimizle aşarken yine bununla yaptık. Depremin yıkımının altından bu şekilde kalkacağız" değerlendirmesini yaptı.

Geçtiğimiz 20 yılda kurulan güçlü demokrasi ve kalkınma altyapısının verdiği imkanları kullanarak kayıpların hızla telafi edileceği bir dinamizm yakaladıklarını söyleyen Erdoğan şunları kaydetti:

"Hiçbir engelin bu yükselişin önüne geçmesine, bizi geriye savurmasına izin vermeyeceğiz. Önümüzdeki dönemde ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına çıkarma hedefimize Allah’ın izni ile daha emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bu süreçte elde ettiğimiz tecrübeler önümüzdeki dönemde sistemi daha ileri taşımak, daha etkin çalışır hale getirmek için yapacağımız restorasyonlar da bize rehber olacaktır. Cumhurbaşkanı ve milletvekilleriyle milletin temsilcilerinin dimdik durduğu, emin adımlarla yürüdüğü bir dünyada hiçbir tuzağı Türkiye’yi yolundan çevirmeyeceğini, önümüzü kesemeyeceğini açık ve net bunu tüm dünyaya gösterdik. Cumhuriyetimizin ilk asrını tamamladığımız 2023‘ü Türkiye Yüzyılı’nın başlangıcı kılma kararlığımızın gerisinde beraberce yürüttüğümüz çalışmalar vardır. 14 Mayıs’tan sonra sizlerle ve aranıza yeni katılacak arkadaşlarımızla aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğimize inanıyorum."