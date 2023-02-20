Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devletin bütün imkanlarını seferber ettik"

- "Deprem bölgesindeki kamu ve sivil toplum afet kapasitesinin ilk anda büyük ölçüde devre dışı kalması güçlükleri daha da arttırdı."

- "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız hasar tespit çalışmalarını bitirmek üzere"

- "9 saat arayla yaşadığımız depremler etki alanı ve yıkım gücüyle dünyada eşi benzeri olmayan hadiselerin arasına girdi. Kırılan 5 fay hattı 7 metrelik yer değiştirmeye yol açtı. Bölgede 6 bini aşkın artçı sarsıntı meydana geldi"

- "Deprem anından itibaren yürütülen çalışmalarda 271 bin kişi görev aldı. 12 binin üzerinde ağır iş makinesi arama faaliyetlerine katıldı. Konteyner sayısını 200 bine kadar çıkarabileceğiz"