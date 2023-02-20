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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlet Bey’le birlikte geldik. Depremzedelerimizle buluşup acılarını paylaşacağız."
KAHRAMANMARAŞ) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlet Bey’le birlikte geldik. Depremzedelerimizle buluşup acılarını paylaşacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devletin bütün imkanlarını seferber ettik"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devletin bütün imkanlarını seferber ettik"
Politika 20.02.2023, 17:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devletin bütün imkanlarını seferber ettik"
- "Deprem bölgesindeki kamu ve sivil toplum afet kapasitesinin ilk anda büyük ölçüde devre dışı kalması güçlükleri daha da arttırdı."
- "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız hasar tespit çalışmalarını bitirmek üzere"
- "9 saat arayla yaşadığımız depremler etki alanı ve yıkım gücüyle dünyada eşi benzeri olmayan hadiselerin arasına girdi. Kırılan 5 fay hattı 7 metrelik yer değiştirmeye yol açtı. Bölgede 6 bini aşkın artçı sarsıntı meydana geldi"
- "Deprem anından itibaren yürütülen çalışmalarda 271 bin kişi görev aldı. 12 binin üzerinde ağır iş makinesi arama faaliyetlerine katıldı. Konteyner sayısını 200 bine kadar çıkarabileceğiz"