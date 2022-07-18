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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkelerin gereken adımları atmamaları halinde süreci donduracağımızı hatırlatmak istiyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlete bağlı üniversitelerimizin Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinin son sınıf öğrencilerine asgari ücret tutarı kadar ödeme yapılacak. Hayırlı olmasını diliyorum. Hekimlerimize ve diğer çalışanlarımıza yönelik hiçbir şiddet
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlete bağlı üniversitelerimizin Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinin son sınıf öğrencilerine asgari ücret tutarı kadar ödeme yapılacak. Hayırlı olmasını diliyorum. Hekimlerimize ve diğer çalışanlarımıza yönelik hiçbir şiddet eylemi kabul edilemez."
Politika 18.07.2022, 17:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlete bağlı üniversitelerimizin Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinin son sınıf öğrencilerine asgari ücret tutarı kadar ödeme yapılacak. Hayırlı olmasını diliyorum. Hekimlerimize ve diğer çalışanlarımıza yönelik hiçbir şiddet eylemi kabul edilemez."