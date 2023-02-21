Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Devlet ve millet olarak çalıştık. Ana muhalefet ve yanındakiler ’devlet yok’ diyorsa da gören gözleri kör, kulakları sağır. Devlet tüm güvenlik güçleri ile 11 ilde yerini almıştır. 271 bin görevli ile vatandaşımızın yardımına koştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Devlet ve millet olarak çalıştık. Ana muhalefet ve yanındakiler ’devlet yok’ diyorsa da gören gözleri kör, kulakları sağır. Devlet tüm güvenlik güçleri ile 11 ilde yerini almıştır. 271 bin görevli ile vatandaşımızın yardımına koştuk. Elimizdeki tüm imkanları kullandık.”