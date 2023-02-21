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Ayvalık Belediyesi, Temizlik İşleri, Destek Ve Kademe Hizmetleri’ni tam donanımlı bir binada topluyor
Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Arslanhan: “Devletimizle işbirliği içinde tez zamanda bu sıkıntının ortadan kalkması için mücadele edeceğiz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Devlet ve millet olarak çalıştık. Ana muhalefet ve yanındakiler ’devlet yok’ diyorsa da gören gözleri kör, kulakları sağır. Devlet tüm güvenlik güçleri ile 11 ilde yerini almıştır. 271 bin görevli ile vatandaşımızın yardımına koştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Devlet ve millet olarak çalıştık. Ana muhalefet ve yanındakiler ’devlet yok’ diyorsa da gören gözleri kör, kulakları sağır. Devlet tüm güvenlik güçleri ile 11 ilde yerini almıştır. 271 bin görevli ile vatandaşımızın yardımına koştuk. Elimizdeki tüm imkanları kullandık.”
Politika 21.02.2023, 15:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Devlet ve millet olarak çalıştık. Ana muhalefet ve yanındakiler ’devlet yok’ diyorsa da gören gözleri kör, kulakları sağır. Devlet tüm güvenlik güçleri ile 11 ilde yerini almıştır. 271 bin görevli ile vatandaşımızın yardımına koştuk. Elimizdeki tüm imkanları kullandık.”