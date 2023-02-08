Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelerin sıkıntılarının giderilerek, “Bir yıl içeresinde tüm felaket zedelerimizin konutlarının talimatını verdim. 10 vilayetimizin 10’unda da TOKİ’nin tüm müteahhit firmalarını görevlendiriyoruz. Bir yıl içerisinde Malatya’d

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelerin sıkıntılarının giderilerek, “Bir yıl içeresinde tüm felaket zedelerimizin konutlarının talimatını verdim. 10 vilayetimizin 10’unda da TOKİ’nin tüm müteahhit firmalarını görevlendiriyoruz. Bir yıl içerisinde Malatya’da, Elazığ’da ve daha önce Bingöl’de olduğu gibi yapacağız.” dedi.