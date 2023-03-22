Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremlerin sonrasında yürütülen soruşturmalarda, bin 364 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını, 302 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremlerin sonrasında yürütülen soruşturmalarda, bin 364 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını, 302 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.
Politika 22.03.2023, 22:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremlerin sonrasında yürütülen soruşturmalarda, bin 364 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını, 302 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.