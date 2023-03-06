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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Depremde ağır hasara uğrayan yerlerde esnafa 250 bin liraya kadar 12 ayı ödemesiz 60 ay vadeli, yarısını hazinenin ödeyeceği 7,5 faizli kredi veriyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Depremde ağır hasara uğrayan yerlerde esnafa 250 bin liraya kadar 12 ayı ödemesiz 60 ay vadeli, yarısını hazinenin ödeyeceği 7,5 faizli kredi veriyoruz."

Politika 06.03.2023, 20:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Depremde ağır hasara uğrayan yerlerde esnafa 250 bin liraya kadar 12 ayı ödemesiz 60 ay vadeli, yarısını hazinenin ödeyeceği 7,5 faizli kredi veriyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Depremde ağır hasara uğrayan yerlerde esnafa 250 bin liraya kadar 12 ayı ödemesiz 60 ay vadeli, yarısını hazinenin ödeyeceği 7,5 faizli kredi veriyoruz."

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