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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Depremde ağır hasara uğrayan yerlerde esnafa 250 bin liraya kadar 12 ayı ödemesiz 60 ay vadeli, yarısını hazinenin ödeyeceği 7,5 faizli kredi veriyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Depremde ağır hasara uğrayan yerlerde esnafa 250 bin liraya kadar 12 ayı ödemesiz 60 ay vadeli, yarısını hazinenin ödeyeceği 7,5 faizli kredi veriyoruz."
Politika 06.03.2023, 20:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Depremde ağır hasara uğrayan yerlerde esnafa 250 bin liraya kadar 12 ayı ödemesiz 60 ay vadeli, yarısını hazinenin ödeyeceği 7,5 faizli kredi veriyoruz."