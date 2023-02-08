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Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde 8 bin 574 kişinin hayatını kaybettiğini, 49 bin 133 kişinin yaralandığını ve 6 bin 444 binanın da yıkıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde 8 bin 574 kişinin hayatını kaybettiğini, 49 bin 133 kişinin yaralandığını ve 6 bin 444 binanın da yıkıldığını açıkladı.

Politika 08.02.2023, 13:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde 8 bin 574 kişinin hayatını kaybettiğini, 49 bin 133 kişinin yaralandığını ve 6 bin 444 binanın da yıkıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde 8 bin 574 kişinin hayatını kaybettiğini, 49 bin 133 kişinin yaralandığını ve 6 bin 444 binanın da yıkıldığını açıkladı.

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