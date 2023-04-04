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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Deprem felaketine rağmen seçimleri erteleme yoluna gitmedik. Biz milletimizin dayanışma ruhuna güveniyoruz. 14 Mayıs’ta milletimin en doğru kararı vereceğine inanıyoruz "

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Deprem felaketine rağmen seçimleri erteleme yoluna gitmedik. Biz milletimizin dayanışma ruhuna güveniyoruz. 14 Mayıs’ta milletimin en doğru kararı vereceğine inanıyoruz "

Politika 04.04.2023, 20:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Deprem felaketine rağmen seçimleri erteleme yoluna gitmedik. Biz milletimizin dayanışma ruhuna güveniyoruz. 14 Mayıs’ta milletimin en doğru kararı vereceğine inanıyoruz "

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Deprem felaketine rağmen seçimleri erteleme yoluna gitmedik. Biz milletimizin dayanışma ruhuna güveniyoruz. 14 Mayıs’ta milletimin en doğru kararı vereceğine inanıyoruz "

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