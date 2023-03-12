Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Deprem bölgesine sel olup aktık. Neredeyse yarım milyon insan deprem bölgesinde vazife üstlendi"

- "Binlerce tır malzemeyi bölgeye gönderdik"

- "Hatay’ı asla yalnız bırakmayacağız"

- "Hatay’da 183 bin konut, 15 bin köyevi yapmayı planlıyoruz. Bölge genelinde inşa edeceğimiz mesken ve köyevi sayısı 650 bini buluyor"

- "Her türlü gayreti göstermemize rağmen eğer sıkıntılar yaşadıysanız bize düşen sizlerden helallik istemektir."