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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Deprem bölgesinde) 405 bini konut ve 83 bini köy evi olmak üzere toplam 488 bin yeni hane yaparak, vatandaşlarımıza teslim edeceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Deprem bölgesinde) 405 bini konut ve 83 bini köy evi olmak üzere toplam 488 bin yeni hane yaparak, vatandaşlarımıza teslim edeceğiz."
Politika 06.03.2023, 20:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Deprem bölgesinde) 405 bini konut ve 83 bini köy evi olmak üzere toplam 488 bin yeni hane yaparak, vatandaşlarımıza teslim edeceğiz."