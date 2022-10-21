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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ’a karşı göğüs göğüse sahada mücadele edip zafer kazanan tek ülke olmamıza rağmen aksi yönde ahlaksız suçlamalara maruz bırakılıyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ’a karşı göğüs göğüse sahada mücadele edip zafer kazanan tek ülke olmamıza rağmen aksi yönde ahlaksız suçlamalara maruz bırakılıyoruz."
Politika 21.10.2022, 20:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ’a karşı göğüs göğüse sahada mücadele edip zafer kazanan tek ülke olmamıza rağmen aksi yönde ahlaksız suçlamalara maruz bırakılıyoruz."