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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ’a karşı göğüs göğüse sahada mücadele edip zafer kazanan tek ülke olmamıza rağmen aksi yönde ahlaksız suçlamalara maruz bırakılıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ’a karşı göğüs göğüse sahada mücadele edip zafer kazanan tek ülke olmamıza rağmen aksi yönde ahlaksız suçlamalara maruz bırakılıyoruz."

Politika 21.10.2022, 20:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ’a karşı göğüs göğüse sahada mücadele edip zafer kazanan tek ülke olmamıza rağmen aksi yönde ahlaksız suçlamalara maruz bırakılıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ’a karşı göğüs göğüse sahada mücadele edip zafer kazanan tek ülke olmamıza rağmen aksi yönde ahlaksız suçlamalara maruz bırakılıyoruz."

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