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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ ile ilgili dünyada en kararlı, en geniş operasyonları yürüten Milli İstihbaratımız oldu, İçişleri Bakanlığımız oldu, Silahlı Kuvvetlerimiz oldu"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerem Aydınlar Camii’nde cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Politika 09.09.2022, 14:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerem Aydınlar Camii’nde cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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