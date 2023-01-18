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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbe yapan orduyu alkışlayanların, terör örgütünün başını ezen orduya düşmanlıkları gayet tabiidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbe yapan orduyu alkışlayanların, terör örgütünün başını ezen orduya düşmanlıkları gayet tabiidir."

Politika 18.01.2023, 12:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbe yapan orduyu alkışlayanların, terör örgütünün başını ezen orduya düşmanlıkları gayet tabiidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbe yapan orduyu alkışlayanların, terör örgütünün başını ezen orduya düşmanlıkları gayet tabiidir."

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