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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anlamakta zorlandığımız ve üzüldüğümüz husus; bu ülkenin bir partisinin, parti liderinin, parti mensuplarının ordumuza ve savunma sanayimize karşı sergilediği hazımsızlıktır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbe yapan orduyu alkışlayanların, terör örgütünün başını ezen orduya düşmanlıkları gayet tabiidir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbe yapan orduyu alkışlayanların, terör örgütünün başını ezen orduya düşmanlıkları gayet tabiidir."
Politika 18.01.2023, 12:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbe yapan orduyu alkışlayanların, terör örgütünün başını ezen orduya düşmanlıkları gayet tabiidir."