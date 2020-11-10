Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vladimir Putin'e Dağlık Karabağ telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Dağlık Karabağ konusunda dün akşam kalıcı çözüme giden yolda doğru bir adım atıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelinen noktada en önemli hususun Ermenistan'ın ateşkese ve ortak açıklamada kayıtlı taahhütlere uyması olduğunu vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ krizine ilişkin yapılan anlaşma kapsamında Moskova saatiyle 00:00'dan itibaren ateşkes ilan edildiğini bildirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Dağlık Karabağ'daki krizle ilgili gece saatlerinde ulusa sesleniş konuşması yaptı. Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında ortak bildirinin imzalandığını belirten Aliyev, bildirinin maddelerini okudu. Aliyev ayrıca anlaşma gereği bölgede Türkiye'nin var olacağını da duyurdu.

Aliyev, "Ağdam rayonu 20 Kasım, Kelbecer 15 Kasım ve Laçin ise 1 Aralık'a kadar Azerbaycan'a geri verilecek" şeklinde konuştu.

Ancak daha sonra Kremlin'den yapılan açıklamada bölgede sadece Rus güçlerinin olacağı bildirildi.