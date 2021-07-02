Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tank Palet açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası'nı ziyaret etti.

Burada bir konuşma yapan Erdoğan, Tank Palet Fabrikası'nın Katar'a satıldığı iddialarına yanıt verdi.

2019 yılında imzalanan protokolü hatırlatan Erdoğan, "Fabrikamızın mülkiyeti Hazine'nin tahsisi Milli Savunma Bakanlığı'nındır. Yani tapusu devlettedir ve öyle de kalacaktır" dedi.

Erdoğan, işçilerin kadrosunun da Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Asfat'ta olduğunu dile getirdi.

Denetim yetkisinin de aynı şekilde bakanlıkta olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı, "Katar buranın sadece finansal ortağıdır, yüzde 49 ile. Yüzde 51 Türk ortaklara aittir" diye konuştu.

"Her kim bu fabrikanın yabancılara satıldığını iddia ediyorsa yalan söylüyordur" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bay Kemal'in işi gücü sabah akşam yalan. Bu fabrikayla ilgili yalan ve iftiraları pervasızca tekrarlayan CHP'nin başındaki bu zat, yargı tarafından tazminat cezasına da çarptırılmıştır."

'İSPAT EDEMEZSEN NAMERTSİN'

Erdoğan, Katarlı gençlere sınavsız tıp fakültesi iddialarını da şu sözlerle yalanladı:

"Daha yeni, Katar'ın çocuklarını gençlerini tıp fakültesine sınavsız alıyormuşuz. İddianı ispat edemezsen namertsin. Sen bizim gençlerimize saygısızlık yapıyorsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:



"SİHA'larımızla nasıl göklerde destan yazıyorsak Altay tankıyla karada aynı başarılara imza atmakta kararlıyız. Altay tankımızı da Tank Palet fabrikası'nda yapmayı düşünüyoruz.

BMC istihdam ettiği ilave mühendislerin de katkısıyla buradaki diğer faaliyetleri yürütmenin yanında ülkemizin yerli ve milli tank projesini inşallah gerçekleştirecektir.

Türk savunma sanayinin gurur abidesi olan bu fabrikamızı yeni yatırımlarla, yeni insan kaynağıyla, yeni kabiliyetlerle geleceğe taşımak boynumuzun borcudur.

Gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras, her alanda olduğu gibi savunma sanayisinde de gerçekleştirdiğimiz eserlerimizdir, hizmetlerimizdir, yatırımlarımızdır.

"Biz Libya'da da varız, Azerbaycan'da da varız, Suriye'de de varız, Doğu Akdeniz'de de varız, olmaya da devam edeceğiz.



20 Temmuz'da KKTC'deyim. Geniş bir ekiple orada olacağım. Hakkımız neyse söke söke alırız ve alacağız. Doğu Akdeniz'de pertol arama işlemlerini sürdüreceğiz.



(Erken seçim çağrıları) Bizim seçim tarihimiz belli, Haziran 2023. Bu leblebi, çekirdek işi değil."

Erdoğan ardından; Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Akçay Barajı Alternatif İçme Suyu ve Hidroelektrik Santrali, Karasu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılışını gerçekleştirdi.

Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar ise şöyle:

"Birileri savunma sanayisinde atılan her adımı engellemek için her türlü yalanı, iftirayı kullanmaktan çekinmiyorsa da ülkemizi bu alanda marka haline getirmeyi başardık. Onlar istese de istemese de Türkiye, istiklalini ve istikbalini güvence altına alacak adımları atacak ve hedeflerine mutlaka ulaşacaktır.

Kimsenin kökenine inancına bakmadan 84 milyonun tamamını layık olduğu hizmete kavuşturmak için çalıştık. Cumhur İttifakı bütün gücüyle yoluna devam ediyor. Hedeflerimize ulaşmak için gece gündüz çalışıyoruz.

Salgın döneminde bırakınız geri kalmış ve gelişmekte olan ülkeleri gelişmiş ülkeler bile salgının yol açtığı sorunlar karşısında çaresiz kalırken, biz Türkiye'yi sağlıktan gıda ve kamu güvenliğine kadar her alanda en ileriye taşıdık.

Bugün Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri dahi şu aşılar var ya aşılar, bu aşıları ücretle yapıyorlar. 50 sterlin, 100 avro. Bu şekilde para alarak yapıyorlar. Biz aşılarda halkımızdan bir kuruş aldık mı? Bize nasihat ettiler böyle olmaz belli bir bedel alın diye.

VATANDAŞLARA AŞI ÇAĞRISI

Yakında kendi aşımızı devreye alıyoruz. 18 yaş üstünde herkese aşı yapabilecek kapasiteye ulaştık. Vatandaşlarımızdan bir an önce aşılarını olarak kendilerini ve ülkelerini korumaya almalarını bekliyorum.

SAKARYA'YA ŞEHİR HASTANESİ

İnşallah çok yakında sakaryamıza da bin yataklı şehir hastanemizi kazandırıyoruz. İhalesi tamamlandı, inşallah yakında yapımına başlıyoruz. Şehir hastanesiyle birlikte 100 yataklı acil durum hastanesi de inşa ediyoruz.