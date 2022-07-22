banner528

banner549

banner547

Son Dakika
SOCAR’ın yeni Başkanı Rövşan Najaf oldu
SOCAR’ın yeni Başkanı Rövşan Najaf oldu
İznik Gölü turkuaz renge büründü
İznik Gölü turkuaz renge büründü
Bir ilde daha ekmeğe zam
Bir ilde daha ekmeğe zam
Erdoğan, 41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreninde...
Erdoğan, 41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreninde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tahıl Koridoru açıklaması

Tahıl koridoru için imzalar bugün atılacak. Tüm dünyanın gözü İstanbul'dayken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan toplantı öncesi açıklama geldi. Erdoğan, ''Tahıl Koridoru ile alakalı sıkıntıları aşacağız'' diyerek dünyaya müjde vereceklerini söyledi.

Politika 22.07.2022, 14:57 22.07.2022, 15:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tahıl Koridoru açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni ile İstanbul Arkeoloji Müzeleri Yeni Sergiler Açılış Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

  • "İstanbul, ihmal ve ihanet edenleri tarihe gömmeyi çok iyi bilir"
  • "Bu imzalarla birlikte dünyaya müjdeyi vereceğiz"
  • "Gözü doymazların hesaplarını ellerine tutuşturmakta kararlıyız"
  • "BM, Rusya, Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla tarım koridoruyla alakalı sıkıntıları aşarak imzalar atılacak ve dünyaya müjdeyi vereceğiz" 
#Tahıl Koridoru
Yorumlar (0)
26°
açık