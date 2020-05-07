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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin darbe imaları ve Ragıp Zarakolu'nun 'idam' göndermesi için "Dikkatli davranmalıyız" talimatını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin darbe imaları ve Ragıp Zarakolu'nun 'idam' göndermesi için "Dikkatli davranmalıyız" talimatını verdi.

07 Mayıs 2020 Perşembe 09:36
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya talimatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün kurmaylarıyla bir araya geldiği MYK toplantısında sosyal medya uyarısı yaptı. Ragıp Zarakolu'nun ‘idam' göndermesi içeren yazısının gündeme gelmesinin ardından Erdoğan'ın “Özellikle bu tarz konularda birlikte hareket etmeliyiz. Sosyal medyada yapılan propagandalara karşı da birlik olmalıyız” talimatını verdiği öğrenildi.

“BU HİKÂYELERE ALIŞTIK”
 Muhalefetin hükûmete yönelik eleştirilerinin de tartışıldığı toplantıda, maske satışı ile LGS ve YKS sınavlarının hazirana alınmasında turizmin etkili olduğu eleştirileriyle ilgili Erdoğan'ın “Bu tepkileri anlamakta güçlük çekiyorum. Anlamsız tepkiler veriyorlar. Bunlar muhalefetin alıştığımız hikâyeleri” dediği ifade edildi.
Toplantıda bir diğer gündem maddesi meslek kuruluşlarının seçim usullerinde yapılacak düzenlemeler oldu. Erdoğan'ın toplantı süresince bu konuyu sık sık gündeme getirdiği belirtilirken “Baroların seçim düzenlemesinde çok dikkatli olun. Yanlış anlaşılmalara izin vermeyin. Her kesimin görüşünü alın ve düzenlemeyi partinin hukukçu kurmayları ile de sık sık istişare edin. Bir an önce tamamlayın” uyarısında bulunduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre toplantıda meslek kuruluşlarındaki değişim ile ilgili farklı görüşler ortaya çıktı. Kurmayların bir kısmının tabipler birliğinde yapılacak düzenlemenin barolarda yapılacak değişiklikle birlikte ele alınmasını istediği, bir kısmının ise pandemi dönemi sebebiyle Tabipler Birliğindeki değişimin daha sonraya bırakılması görüşünü dile getirdiği belirtildi.

ERDOĞAN'DAN ZARAKOLU'YA SUÇ DUYURUSU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Makûs kaderden kaçış yok' başlıklı yazı sebebiyle Ragıp Zarakolu, Evrensel Gazetesi Sorumlu Müdürü ve Artıgerçek İnternet Gazetesi Sorumlu Müdürü hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda, “Şüpheli Ragıp Zarakolu, sözde köşe yazısında idam edilen Adnan Menderes ve Recep Tayyip Erdoğan'ı kıyaslayan bir yazı kaleme almıştır. Yazıda açıkça Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a karşı darbe ve idam tehdidi yapılmıştır.” denildi. Hukuka aykırı olduğu belirtilen yazının ifade ve basın özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesinin de mümkün olmadığı kaydedildi.

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