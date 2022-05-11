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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sığınmacı açıklaması!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, ''Ülkemizde şu anda muhacir olarak bulunan bu insanları biz ne Bay Kemal'in dedikleri ile ne onun yandaşlarının dedikleri ile bu ülkeden bu görevde olduğumuz sürece asla geri itmeyiz ötelemeyiz'' dedi.

Politika 11.05.2022, 15:19 11.05.2022, 15:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sığınmacı açıklaması!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

''Önümüzdeki bir yılı en iyi şekilde değerlendirerek 16. seçim zaferimize hep birlikte ulaşacağız. Elbette her seçim önemlidir, tarihidir, kritiktir. 2002 Kasım seçimleri ülkemiz için tarihi bir dönüm noktasıydı. 2007 seçimleri vesayetle mücadelemizle yeni bir safhaya geçmemizi sağlamıştı. 2015 seçimleri ülkemizi yeniden eski günlere döndürmek isteyenlerle hesaplaşma zeminine dönüşmüştü.

2018 seçimleri darbe teşebbüsünün ardından girdiğimiz ilk imtihandı. İnşallah 2023 seçimleri de hem ülkemizin AK Parti hükümetleri döneminde kazanımlarının bir muhasebesi hem de 2053 vizyonumuzun habercisi olarak tarihe nakşedilecektir.

Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız demokrasi altyapısı sayesinde pek çok sınamayı başarıyla verdik. 2023 seçimi AK Parti için Tayyip Erdoğan için değil Türkiye için önemlidir. Türkiye'nin gelişmekte olan ülke zincirini kırıp dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmesi, 2023'te yapılacak tercihe bağlıdır.

Kılıçdaroğlu muhalefet adına yeni ve daha iddialı hedef ortaya koydu ülkeye eser ve hizmet vermeye değil kavga etmeye geldiğini açıkça söyledi. Bu zatın söylediklerinin yarısı yalan, yanlış. Mesela dün Meclis'te çıkmış 'Tayyip Erdoğan Suriye meselesini Birleşmiş Milletler'de hiç gündeme getirdi mi?' diye soruyor. Eline diline dursun. Defaatle... Bu zat hiçbir BM toplantısını takip etmemiş. Çıkmış Tayyip Erdoğan bu meseleyi Avrupalılarla hiç konuşmadı diyor. Belki yüzlerce binlerce görüşme yaptığımızdan haberi yok. Bu adamın neyden haberi var ki?

Bu zatın 'Kavga etmeye geliyorum' sözü 'Ya bana katılın ya önümden çekilin' meydan okumasını farklı bir yere koyuyorum. Siyasette mücadele anlamında kavga vardır bizim 40 yılı aşan siyasi hayatımız bununla geçti. Bu FETÖ'cüler bizi, kaldığımız yeri bombalamadılar mı? Biz Atatürk Havalimanı'na geldiğmizde on binler oradaydı, ama bu Bay Kemal tankların arasından FETÖ'cülerin desteğiyle çıkıp Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gitti. Böyle ürkek, korkak, pısırık, zavallı birisidir. Daha sonra da utanmadan 'Haberim olsaydı ben de beklerdim' diyor. Orada on binler neyi bekliyor? Sende öyle bir yürek yok.

Bunlar yeniden milletin başına bela olmaya geliyor buna izin vermeyeceğiz. O yılan dillerinin ardındaki gerçek karakterlerini niyetlerini göstererek 20 yıldır hep yaptığımız gibi hep birlikte sandığa gömeceğiz.

Ülkemizde şu anda muhacir olarak bulunan bu insanları biz ne Bay Kemal'in dedikleri ile ne onun yandaşlarının dedikleri ile bu ülkeden bu görevde olduğumuz sürece asla geri itmeyiz ötelemeyiz. Kendi tasarruflarıyla, inisiyatifleriyle geri dönmek isteyenler olduğu zaman zaten onlar geri döneceklerdir. Biz asla onları Boraltan Köprüsü'nde olduğu gibi silahla, silah dayayarak düşmana teslim etmeyiz Bay Kemal. Bu görevde olduğumzu sürece Bay Kemal siz bu kardeşlerimizi bu ülkeden geri gönderemeyeceksiniz. Bunu duyan Suriyeli Afgan hepsi gönül huzuru içerisine giriyorlar.

Küresel ekonomideki sarsıntıların olumsuzluklarıyla yüzleşiyoruz. Türkiye uzunca bir süredir döviz kuru ve faiz oranları üzerinden maruz kaldığı bir saldırı ile mücadele etmektedir. Fırsatçıların sebep olduğu dengesiz fiyatlarla milletimiz ciddi bir hayat pahalılığıyla karşı karşıya kalmıştır. Karşımızdaki tablonun insanlarımızın günlük hayatlarında açtığı sıkıntıları gayet iyi biliyoruz. Ülkemizin asırlık meselelerini nasıl çözdüysek, bugünkü sıkıntıların üstesinden de yine biz geleceğiz."

#Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı #Cumhurbaşkanı Erdoğan
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