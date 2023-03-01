Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim tarihi açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde;

Birileri kabul etmese de asrın felaketi diye tabir edilen depremlerin ardından 11 bin 400'ün üzerinde artçı sarsıntı yaşadık. Deprem bölgesinde ve çevresinde büyüklükleri 4'ün 5'in 6'ın üzerine çıkabilen artçı sarsıntıların tedirginliği sürüyor.

"BİR ÇEŞİT DEPREM FIRTINASINA KAPILDIK"

Türkiye bir çeşit deprem fırtınasına tutulmuş durumdadır. Depremleri engelleyebilmemiz mümkün değildir. Bize düşen göre evvela deprem öncesi altyapısıyla, yollarıyla, okullarıyla, konutlarıyla güvenli yerleşim yerleri inşa etmek, hazırlık yapmaktır. Ülkemiz son 20 yılda geçmişle mukayese edilemeyecek kadar ilerleme kaydetmiştir.

"14 MAYIS'TA MİLLET GEREĞİNİ YAPACAK"

Sorulması gereken hesapları sormak boynumuzun borcu. Ülkemizin yardım çağrısına destek veren kardeş ülkelere de teşekkür ediyorum. Bugün yavru muhalefet çıkmış yargıyı bizim yönlendirdiğimizi, yargıya adeta yön verdiğimizi... Ayıptır. Türkiye'de Erdoğan'ın nasıl davrandığını Rabbim bilir. Sen önce kendini düzelti. Vakit geliyor. Bu millet inşallah 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır.