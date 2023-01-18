Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim için '14 Mayıs' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

SEÇİM TARİHİ ÖNE ÇEKİLECEK Mİ?

''2023 bizim için hem 20 yıllık eser ve hizmet siyastemizin sembolü hem de yeni vizyonumuz 'Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcıdır. Önümüzdeki aylarda yaşanacak seçimi önemli ve tarihi kılan da işte budur. Hayatımızda hiçbir seçim kolay olmadı. Her seçimde de sandıktan zaferle çıkmayı başardık. 2023 seçimlerine karşımızda oluşturulan ucube ittifakın hezeyanları ile uğraşarak hazırlanıyoruz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ''14 MAYIS'' MESAJI: MİLLETİMİZ 73 YIL SONRA AYNI GÜN 6'LI MASAYA YANITINI VERECEK

Rahmet Menderes 14 Mayıs 1950'de 'Yeter söz milletin' demiş ve sandıoktan büyük bir zaferle çıkmıştı. Şimdi de 'Yeter, söz de karar da gelecek de milletindir' diyerek 2023'te milletimizin desteğine talibiz. Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün, altılı masa diye karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, kifayetsiz muhterislere yeter diyecektir.

''ENFLASYONA SEBEP OLAN TUZAKLARI BOZDUK''

En büyük sorunumuz enflasyondu o da düşüşe geçti. Enflasyonun önümüzdeki aylarda yüzde 50'lere 30'lara doğru düştüğünü hep birlikte göreceğiz. Enflasyona sebep olan tuzakları bozduk, hesapları altüst ettik tedbirlerimiz aldık.''