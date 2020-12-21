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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Özgür Özel'e 250 bin TL'lik dava
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
Politika 21.12.2020, 12:01
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefete yönelik “beşinci kol” çıkışından sonra CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bu terimin İspanya-Fransa iç savaşında milliyetçi güçlere liderlik eden diktatör Francisco Franco tarafından kullanıldığını ifade ederek, “Franco’nun özelliği 36 yıl diktatörlük yaptı. Recep Tayyip Erdoğan, 18. yılında bir 18 yıl daha yapmak için ancak ve ancak Franco denen diktatörün söylemine sığınıyor” demişti.
Özel’in bu sözlerine AKP cephesinden tepki gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Özel’in ‘diktatör’ benzetmesine 250 bin TL’lik manevi tazminat davası açarak karşılık verdi.
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