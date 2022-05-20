Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Darülaceze değerli mensupları sevgi değer misafirler sizleri selamlıyorum. Darülaceze'ye emeği geçen herkesi şükranla anıyorum. Tüm düşkünleri kucaklayan bu müessese medeniyetimizin insana bakışını gösteren en önemli kurumlardandır.

“İstanbul'un Belediye Başkanlığı'nı üstlenenlerin burada attıkları bir adım var mı? Suyu akmayan musluğu açmakla hizmet ettik diyemezsiniz. Gelin bu tür eserleri yapın. Ülkenin darda kalmışına el atın” dedi.

''İstanbul'a yakışır bir fetih şenliğini bu yıl Atatürk Havalimanı'nda yapacağız” dedi.

'BU İŞİN TEK ÖRNEĞİ OLACAKTIR'

İnanarak söylüyorum ki Darülaceze hizmet şehri dünyada bu işin tek örneği olacaktır. Şu dünyayı tanıdıysam ülkemiz gibi tek örnek yok.