Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Salgın şartlarına rağmen Türkiye'nin geleceğine inanan yatırımcıları tebrik ediyorum. Hükümet olarak artan enerji ihtiyacını dikkate alarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Akkuyu'nın ardından ikinci hatta üçüncü nükleer güç santrali için çalışmalara başlayacağız. Yenilenebilir enerji kaynaklarımızdan daha fazla istifade etmenin yollarını arayacağız. 14 derin deniz kuyusu açtık, geçen sene Karadeniz'de tarihimizin en büyük doğalgaz keşfine imza attık.

'KARADENİZ'DE DE AKDENİZDE'DE NEREDE NE VARSA BULUP ÇIKARACAĞIZ'

Karadeniz'deki gazın devreye girmesi Türkiye'yi rahatlatacak, ekonomimizdeki çarpan etkisi artacaktır. Karadeniz'deki gazın ilk fazın 2023'te kullanılabilir bir hale gelmesi için çalışıyoruz.