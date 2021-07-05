Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Yapımı tamamlanan sulama ve atıksu tesislerimizin açılış töreninde sizlerle bir arada olmanın memnuniyetini belirtmek istiyorum. Bugün 5 eseri resmen hizmete alıyoruz. Bu proje Ankara'nın içme suyu ihtiyacını uzun vadede karşılamak için attığımız kritik bir adımdır. 1.2 milyar liralık toplam yatırım rakamıyla Gerede sistemi bünyesinde Türkiye'nin en uzun dünyanın sayılı su iletim tünelini barındırmakta. Yapımı tamamlanan sulama ve atıksu tesislerimizin açılış töreninde sizlerle bir arada olmanın memnuniyetini belirtmek istiyorum.