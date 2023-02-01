Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Karşımızda henüz aday belirlemekten aciz olan bir masa olduğunu unutmuyoruz."

"Kayyumu kaldıracağız' diyerek masa altı ortakları HDP'ye selam veriyorlar. 'OHAL kararnamelerini iptal edeceğiz' diyerek PKK'lılara ve FETÖ'cülere selam veriyorlar."

(DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın sözlerine ilişkin) "Batı bize aferin diyecek diyor. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Ya sen Batı'nın aferin demesine bu kadar muhtaç mıydın? Düştükleri hale bak."

"Türkiye'de muhalefetin amacı iktidar olmak değil, muhalefetten düşmemektir."