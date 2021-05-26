Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meral Akşener'e: Memleketim Rize'de gayet güzel bir ders verildi

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de İYİ Parti lideri Meral Akşener'e tepki gösterenler hakkında açıklama yaptı.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle oldu:

Nerede nasıl bir adım atılacağını bilmek lazım. Sen Rize'nin uşağına hakaret edip, Netanyahu gibi bebek katilleri ile aynı kefeye koyarsan yapılacak olan işte budur.

"DUA ET FAZLA İLERİ GİTMEDİLER"

Çok ileri gitmeden gelin hanıma bir ders verdiler. Dua et fazla ileri gitmediler...

Bu da Rizelinin edebini adabını gösterir. İkizdere yetmedi, Çayeli'ne gittin, orada da gerekeni yaptılar. Sonra Trabzon'a gitti, ortalarda görünmeden uçağa bindin döndün. Bunlar daha iyi günler. Ahde vefa denilen bir şey var.

Bu millet unutmaz. Saygıya dayalı bir siyasetin yanında olduk, bunun oturmasını istedik. Buna da devam ediyoruz.