Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:



''İftiraların ve onları ortaya atan muhaliflerin peşinden gitmek kendini oraya layık görenlerin işidir. Türkiye'de kimsenin bu haysiyet fukaralarından onur ve haysiyet dersi almaya ihtiyacı yoktur.

''Dün CHP Genel Başkanı zat çıkmış 'lağım çukuru' iddialarını meclis kürsüsünden tekrarlıyor. Aynı kürsü nice yalanın iftiranın mecrası olarak kullanıldı''

''(Lağım çukuru) diye ifade edilen iftiraların ve onları ortaya atan mahfilerin peşinden gitmek, ancak kendini oraya layık görenlerin işidir.''

''Milletten umutlarını kesenler, gırtlaklarına kadar iç içe girdikleri terör örgütleri yetmemiş olacak ki, şimdi de suç örgütlerine bel bağlamış durumdalar."

''Biri İstiklal Harbi'nde biri 15 Temmuz'da olmak üzere iki defa gazilik ünvanıyla şereflenen Meclisimiz zorlu dönemlerden geçmiştir. Son dönemde Meclisimiz birbiri ardına önemli imtihanları alnının akıyla vermiştir.''