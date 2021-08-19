Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Başınıza tercümanımız kadar taş düşsün

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TVNET canlı yayınında aralarında Serhat İbrahimoğlu’nun da olduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan, son yaptığı görüşmede ülkemize bu Afgan sığınmacıları kabul etmiştir. Toplantıya devlet mekanizmalarının dışından, Kavakçı ailesinden getirilen genç tercümanın sebebi de belli olmuştur. Erdoğan bunun duyulmasını engellemek için bunu yapmıştır" şeklindeki iddiasına yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok sert ifadeler kullandı.

'Bu adam yalancı...'

"Bir şeyi çok açık ve samimi konuşmam lazım. Hukukta bir kaide vardır. Müddei iddiasını ispatla mükelleftir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu adam (Kemal Kılıçdaroğlu) nereden bunu gördü? Kim bunu kendisine sufle etti? Bu adam yalancı ya. Bu adamın bugüne kadar doğru bir sözü var mı? Olmayan bir şeyin iddiasını veyahut da onu savunmak... Söyledikleri tek şey var. Orada Dışişleri yetkilisi yok diyorlar. Ben varım orada. Ben konuşuyorum ABD Başkanıyla." ifadelerini kullandı.

'Başınıza tercümanımız kadar taş düşsün'

Erdoğan, NATO Zirvesi sırasında kendisine eşlik eden Fatima Gülham Abushanab'a yönelik eleştirilere de şu sözlerle yanıt verdi:

"Kafayı takmışlar tercümanımıza, yatıyorlar kalkıyorlar tercüman. Başınıza tercümanımız kadar taş düşsün. Böyle bir iddianız varsa ispatlayın. Ama bunlarda o karakter yok. İşleri güçleri Türkiye'nin bu görüşmelerde ülkeyi nasıl küçük düşüreceğiz diye uğraşıyoruz. Ahlaksızlığın daniskasıdır. Bunlar da ahlaksızdır."

Kaynak: Yenişafak