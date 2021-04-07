Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kararlılık ve birlikte mücadele vurgusu!

Emekli 104 amiralin yayınladığı 'Montrö' bildirisi gündemdeki sıcaklığını korurken, tepkiler ve açıklamalar da gelmeye devam ediyor.

"BUNUN ADINA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ DİYEMEYİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili ilk açıklamasını Külliye'deki değerlendirme toplantısının ardından yapmış ve "Bunun adına ifade özgürlüğü diyemeyiz. İfade özgürlüğü, 'aksi halde' diyerek başlayan ve ülkenin seçilmiş yönetimini darbeyle tehdit eden cümleleri kapsamaz." sözleriyle tepki göstermişti.

ERDOĞAN'DAN KARARLILIK VE BİRLİKTE MÜCADELE VURGUSU

Hürriyet gazetesinden Abdulkadir Selvi de bugünkü köşesinde konuyla ilgili bir yazı kaleme aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'bildiri gündemiyle' toplanan MYK toplantısında yaptığı konuşmanın yanı sıra bir de 'kararlılık' ve 'birlikte mücadele' vurgusu yaptığını aktaran Selvi, Erdoğan'ın ayrıca, "Uyuyan hücrelere karşı uyanık olmak durumundayız" şeklindeki ifadelerine de yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Emekli amiraller, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un "Bir Cumhurbaşkanı Montrö'yü feshedebilir mi?" sorusuna "Teknik olarak evet" yanıtı vermesi başlayan tartışmalarla ilgili cumartesi gecesi bir bildiri yayımlamıştı. Bildiride "Türkiye'nin bekasında önemli bir yer tutan Montrö Sözleşmesinin tartışma konusu yapılmasına/masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz" denilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise 104 emekli amiralin açıklaması ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

10 EMEKLİ ASKER GÖZALTINDA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alındı. Yaş durumları nedeniyle emekli amirallerden Atilla Kıyat, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu ve Mustafa Özbey ise ifadeye çağrıldı.